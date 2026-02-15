स्पोर्ट्स डेस्क : रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में कर्नाटक के स्टार ओपनर केएल राहुल ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उत्तराखंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में राहुल ने लगातार दूसरा नॉकआउट शतक लगाया और अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया।

राहुल-पडिक्कल की दमदार साझेदारी

लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कर्नाटक की शुरुआत सतर्क रही। कप्तान मयंक अग्रवाल और राहुल ने नई गेंद को संभलकर खेला, लेकिन नौवें ओवर में आदित्य रावत ने अग्रवाल (5 रन, 32 गेंद) को आउट कर दिया।

इसके बाद राहुल और Devdutt Padikkal ने पारी को संभाला। दोनों ने धीरे-धीरे रन गति बढ़ाई।

21वें ओवर में राहुल ने जनमेजय जोशी की नो-बॉल पर छक्का जड़ा।

अगले ओवर में पडिक्कल ने भी मयंक मिश्रा पर छक्का लगाया।

28वें ओवर में राहुल ने 86 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

32वें ओवर में पडिक्कल ने 65 गेंदों में फिफ्टी पूरी की।

दूसरे सत्र में राहुल का जलवा

दूसरे सत्र में राहुल ने आक्रामक रुख अपनाया। 52वें ओवर में उन्होंने 153 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि पर स्टैंड में मौजूद उनके ससुर और बॉलीवुड अभिनेता Suniel Shetty और अहान शेट्टी ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया।

कुछ ओवर बाद पडिक्कल ने भी जगदीशा सुचित की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया।

राहुल का 25वां फर्स्ट क्लास शतक

यह राहुल के प्रथम श्रेणी करियर का 25वां शतक है।

क्वार्टरफाइनल में मुंबई के खिलाफ रन चेज में 130 रन बनाए थे।

रणजी से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट में वनडे मैच में 112* रन की पारी खेली थी।

पिछले पांच मैचों में यह उनका तीसरा शतक है, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है।

मैच की स्थिति

राहुल और पडिक्कल की शतकीय पारियों की बदौलत कर्नाटक ने पहले दिन उत्तराखंड के गेंदबाजों पर दबदबा बनाया और फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया।