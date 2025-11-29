स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के कप्तान KL राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में मौजूदगी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों के होने से ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। यह वनडे सीरीज दोनों दिग्गजों की फरवरी 2025 के बाद पहली घरेलू वनडे उपस्थिति होगी।

राहुल ने कहा कि टीम टेस्ट सीरीज में मिली निराशाजनक हार को भूलकर नई शुरुआत करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खास तौर पर विराट की तारीफ करते हुए कहा कि उनका अनुभव और ODI में रन बनाने की कला युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी सीख है। राहुल के मुताबिक, विराट रोटेशन, स्ट्राइक रेट और सिंगल–डबल लेने की कला में माहिर हैं और ड्रेसिंग रूम में सभी उनसे सीखते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉर्म

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में थे और सर्वाधिक 202 रन बनाए। वहीं विराट पहले दो मैचों में खाता नहीं खोल पाए लेकिन तीसरे मुकाबले में नाबाद 74 रन की दमदार पारी खेली।

वनडे सीरीज शेड्यूल

पहला वनडे: रांची, 30 नवंबर, 1:30 बजे से

दूसरा वनडे: रायपुर, 3 दिसंबर, 1:30 बजे से

तीसरा वनडे: विशाखापट्टनम, 6 दिसंबर, 1:30 बजे से

भारत की टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, KL राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।