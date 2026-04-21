स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के बीच टीम इंडिया के खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में कई ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। चयन समिति इस बात पर नजर रखे हुए है कि कौन-से खिलाड़ी IPL में कितने मैच खेल रहे हैं और उनकी टीम प्लेऑफ तक पहुंचती है या नहीं।

चयन में IPL प्रदर्शन और फिटनेस होगी अहम

रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता खिलाड़ियों की फिटनेस और वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन करेंगे। खासकर शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है।

अगर उनकी IPL टीम जैसे गुजरात टाइटंस या मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचती हैं, तो इन खिलाड़ियों का टेस्ट खेलना मुश्किल हो सकता है।

WTC पॉइंट्स नहीं होने से आसान फैसला

इस टेस्ट मैच की अहमियत थोड़ी कम मानी जा रही है क्योंकि इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक नहीं मिलेंगे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को थकान से बचाने के लिए जोखिम नहीं लेना चाहता, खासकर जब आगे का शेड्यूल बेहद व्यस्त है।

गिल ले सकते हैं खुद फैसला

जहां बुमराह का आराम लगभग तय माना जा रहा है, वहीं कप्तान गिल इस टेस्ट में खेलने का फैसला खुद ले सकते हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं थे और आने वाले अहम टेस्ट मुकाबलों से पहले रेड-बॉल प्रैक्टिस करना चाहेंगे।

घरेलू खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

अगर सीनियर खिलाड़ियों को आराम मिलता है, तो कई घरेलू खिलाड़ियों के लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है। गुरनूर बराड़, मानव सुथार, आकिब नबी, नितीश कुमार रेड्डी और हर्ष दुबे जैसे खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है।

आगे व्यस्त रहेगा टीम इंडिया का शेड्यूल

IPL 2026 का लीग चरण 24 मई को खत्म होगा, जिसके तुरंत बाद यह टेस्ट खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे, फिर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज खेलेगी। इसके अलावा जिम्बाब्वे दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करना बेहद जरूरी हो गया है।