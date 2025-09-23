स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को भारत के साथ एशिया कप क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेटर हारिस रऊफ द्वारा किए गए विवादास्पद '6-0' वाले इशारे का समर्थन किया है। तेज गेंदबाज रऊफ और भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच मैच के दौरान उस समय बहस हो गई जब पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वह इशारा किया, यह इशारा इस्लामाबाद के उस दावे से जुड़ा है जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना जवाब दिए छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था।

पाक प्रकाशन डेली टाइम्स के स्तंभकार अयाब अहमद की एक पोस्ट को फिर से शेयर करते हुए, आसिफ ने उर्दू में कहा, 'हारिस रऊफ उनके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा ही करते रहें। क्रिकेट मैच होते रहते हैं... लेकिन 6-0 को भारत कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी इसे याद रखेगी।' अहमद ने एक दूसरा वीडियो भी शेयर किया जिसमें रऊफ को विमानों की नकल करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने पाकिस्तानी झंडा और एक मुस्कुराता हुआ इमोजी जोड़ते हुए कहा, 'हारिस रऊफ भारत को होश में ला रहे हैं!'

पाकिस्तान के छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार ने अपने बयान के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया है। भारत के वायु सेना प्रमुख एपी सिंह ने अगस्त में कहा था कि पाकिस्तान ने ही 6 सैन्य विमान खो दिए थे। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक 'बड़ा विमान', जो संभवतः एक निगरानी विमान था, मार गिराया गया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बाद वाले विमान को 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया और यह 'अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला विमान' था।

वहीं मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहार (58) के अर्धशतक की बदौलत भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की 105 की ओपनिंग साझेदारी के बाद तिलक वर्मा की 30 रन की पारी बदौलत 7 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली थी।