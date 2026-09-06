नई दिल्ली : कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने काम और कोशिशों को शेयर करके कम समय में ही फॉलोअर्स बना लिए हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के BSc स्टूडेंट बिट्टू तबाही का है जिन्होंने खुद एक प्रदूषित नदी को साफ किया। जब उनकी कोशिशों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुईं, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी उनकी कहानी शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। मध्य प्रदेश में अजनार नदी को साफ करने की बिट्टू की अकेले की कोशिश से बहुत प्रभावित होकर पीटरसन ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी और के शुरू करने का इंतजार करना बंद कर देता है और खुद काम पूरा करने की जिम्मेदारी उठाता है, तो ठीक ऐसा ही होता है।

पीटरसन ने एक पोस्ट में लिखा, 'मैंने आज सुबह यह कहानी पढ़ी और इसे आपके साथ शेयर करना चाहता था! बहुत बढ़िया, भाई! 21 साल की उम्र में बिट्टू तबाही बिना ग्लव्स, बूट्स या तैरना जाने बिना ही एक प्रदूषित नदी में उतरे और उसे खुद साफ करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के इस BSc स्टूडेंट ने ब्यावरा में एक मंदिर के पास अजनार नदी को साफ करना शुरू किया और प्लास्टिक व अन्य कचरा हटाया, जिसने नदी के कुछ हिस्सों को डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया था। उन्होंने पूजा के कचरे को खाद में बदलना भी शुरू किया और औजार व डस्टबिन खरीदने के लिए दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए।'

उन्होंने आगे लिखा, 'इस कोशिश में उन्हें लगभग 30,000 रुपए का खर्च आया, और एक समय उनके हाथों में इन्फेक्शन भी हो गया। फिर उनका काम ऑनलाइन हजारों लोगों तक पहुंचा। कुछ लोगों ने उन पर लाइक्स के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया। बिट्टू के सरनेम का मतलब है 'तबाही'। आज, वह किसी और चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं: जल प्रदूषण। क्योंकि कभी-कभी, बदलाव तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति किसी और के शुरू करने का इंतजार करना बंद कर देता है। मैं इसे वीरतापूर्ण मानता हूं! उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए!'

कौन हैं बिट्टू तबाही?

'बिट्टू तबाही' (असली नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के रहने वाले एक स्टूडेंट और पर्यावरण स्वयंसेवक हैं। अजनार नदी के किनारे एक स्थानीय मंदिर के पास प्लास्टिक, काई, गाद और बदबू के भारी जमाव को देखकर वह हैरान रह गए और उन्होंने सरकारी कार्रवाई का इंतजार न करने का फैसला किया। उन्होंने 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर अपना सफाई अभियान शुरू किया।

शुरुआत में तो उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ काम किया, लेकिन जल्द ही यह पहल काफी हद तक अकेले ही किया जाने वाला मिशन बन गई। तैरना न जानने के बावजूद बिना किसी सुरक्षा उपकरण के और सिर्फ बुनियादी औजारों के साथ उन्होंने अपने हाथों से नदी से कई टन कचरा निकाला। असल में नदी को साफ-सुथरा बनाने के लिए सफाई का सामान जुटाने में उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए। 'द ओशन क्लीनअप' के फाउंडर और CEO बोयन स्लैट की नजर X पर बिट्टू के काम को दिखाने वाली एक पोस्ट पर पड़ी और उन्होंने बिट्टू को अपनी संस्था के लिए काम करने का मौका दिया।