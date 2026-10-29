नई दिल्ली: IPL ट्रेड विंडो के बीच हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हार्दिक के लिए KKR को सबसे उपयुक्त फ्रेंचाइजी बताया है। उनका मानना है कि इस टीम में हार्दिक को कप्तानी का मौका भी मिल सकता है।

अश्विन ने KKR को बताया हार्दिक के लिए सही टीम

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक पांड्या के संभावित IPL ट्रेड को लेकर चर्चा की। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हार्दिक के लिए आदर्श टीम बताया। अश्विन के मुताबिक, KKR उन फ्रेंचाइजी में शामिल है जहां हार्दिक को खिलाड़ी के तौर पर योगदान देने के साथ कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

हार्दिक के बदले KKR दे सकती है ये खिलाड़ी

अश्विन ने संभावित ट्रेड पर बात करते हुए हर्षित राणा और रिंकू सिंह के नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'KKR में काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि हार्दिक वहां कप्तान भी बन सकते हैं।' उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के नाम को भी संभावित विकल्प के तौर पर रखा, हालांकि उनका मानना है कि वरुण को टीम से अलग करना आसान नहीं होगा।

गुजरात टाइटंस भी ट्रेड में ले सकती है दिलचस्पी

अश्विन ने गुजरात टाइटंस को भी संभावित दावेदारों में शामिल किया। उन्होंने एक बड़ा अनुमान लगाते हुए कहा कि गुजरात टाइटंस हार्दिक के बदले राशिद खान को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, यह अश्विन का आकलन है और इस तरह के किसी ट्रेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अश्विन ने बताए हार्दिक को हासिल करने वाले 5 दावेदार

हार्दिक पांड्या को लेकर छह टीमों के रेस में होने की चर्चा के बीच अश्विन ने कहा कि उनके हिसाब से पांच फ्रेंचाइजी ही इस दौड़ में हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के नाम गिनाए। अश्विन का मानना है कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस दौड़ में शामिल नहीं है।

क्या कप्तानी अब हार्दिक की प्राथमिकता नहीं?

अश्विन ने यह भी कहा कि हार्दिक के लिए अगली फ्रेंचाइजी में कप्तानी मिलना अब अनिवार्य शर्त नहीं हो सकती। उनके मुताबिक, हार्दिक ऐसी टीम में जाना चाहेंगे जो उनके लिए सही हो और जहां वह अपने खेल पर ध्यान दे सकें। अश्विन ने यह टिप्पणी भी की कि हार्दिक मुंबई इंडियंस से आगे बढ़ने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि इस बारे में खिलाड़ी या फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।