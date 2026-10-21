नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी पोजिशन को लेकर बड़ा बयान दिया। अय्यर ने साफ किया कि वह टीम की जरूरत और मैच की परिस्थितियों के हिसाब से किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि टीम के हर खिलाड़ी को लचीला रवैया अपनाना होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला गुरुवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।

अय्यर ने बताई अपनी रणनीति

पहले टी20 मुकाबले से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा कि बल्लेबाजी क्रम तय करते समय मैच की परिस्थितियों और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी खास बल्लेबाजी क्रम पर अड़े नहीं हैं और टीम जहां चाहेगी, वहां खेलने के लिए तैयार हैं।

अय्यर ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैच की जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से आपको लचीला होना पड़ता है। टीम में कई ऐसे बल्लेबाज हैं, जो निचले क्रम में उतने आक्रामक नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि मैं किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।'

बल्लेबाजी क्रम का महत्व

भारतीय कप्तान ने ईशान किशन का उदाहरण देते हुए कहा कि बल्लेबाजी क्रम में टीम के हर खिलाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले विश्व कप में ईशान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और मौजूदा समय में वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हैं।

अय्यर ने कहा, 'अगर आप पिछले विश्व कप को देखें, तो ईशान नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वह इस समय दुनिया के नंबर-1 टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज हैं। इसलिए मैं खुद को शीर्ष क्रम में भेजने के लिए जोर लगाते हुए नहीं देखता। टीम में जो भी खिलाड़ी है, उसे लचीला होना चाहिए और उसे जो नंबर मिले, उससे खुश रहना चाहिए।'

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में अय्यर का रिकॉर्ड कैसा है?

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में श्रेयस अय्यर ने 13 मैचों की 11 पारियों में 225 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 25.00 और स्ट्राइक रेट 124.30 रहा है। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 58 रन है और उनके नाम एक अर्धशतक दर्ज है।

हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी प्रारूपों में उनका रिकॉर्ड बेहतर रहा है। उन्होंने 28 मैचों की 27 पारियों में 43.92 के औसत से 1,098 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और छह अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 105 रन है, जो उन्होंने 2023 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में वानखेड़े स्टेडियम में बनाया था।

न्यूजीलैंड की धरती पर अय्यर का शानदार रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। उन्होंने वहां 13 मैचों की 12 पारियों में 51.20 के औसत से 512 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रन रहा है।

इन मुकाबलों में सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी शामिल हैं। इस प्रारूप में अय्यर ने सात पारियों में 33.20 के औसत और 131.74 के स्ट्राइक रेट से 166 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम एक अर्धशतक भी दर्ज है।

इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कैसा रहा प्रदर्शन?

इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर श्रेयस अय्यर ने 30 पारियों में 809 रन बनाए हैं। उनका औसत 32.36 रहा है। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज में उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों पर नजरें रहेंगी।

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। विश्व चैंपियन भारतीय टीम इस सीरीज में मजबूत शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में टीम के बल्लेबाजी क्रम में किस तरह का संयोजन देखने को मिलता है, यह मुकाबले का अहम पहलू होगा।

भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम

कप्तान: श्रेयस अय्यर

उपकप्तान: तिलक वर्मा

विकेटकीपर: संजू सैमसन, ईशान किशन

अन्य खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।