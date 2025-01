खेल डैस्क : विदर्भ के कौटम्बी स्टेडियम में महाराष्ट्र के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के तहत खेले गए सेमीफाइनल 2 मुकाबले में करुण नायर (karun nair) ने एक बार फिर से करिश्मा कर दिखाया। विदर्भ के लिए खेलते हुए करुण नायर ने अहम मुकाबले में 44 गेंदों पर 88 रन बनाकर अपनी टीम को 380 रन तक पहुंचा दिया। करुण नायर अब विजय हजारे टूर्नामेंट के एक सीजन में सर्वाधिक बार नाबाद रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनकी औसत अब 752 हो गई है। नायर अब तक 8 मैचों की 7 पारियों में 752 रन बना चुके हैं जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 126 रही है जबकि उनके बल्ले से 89 चौके और 16 छक्के भी निकले हैं। वह छह पारियों में नाबाद रहे हैं।

टूर्नामैंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन

830 रन : एन जगदीशन (तमिलनाडु)

827 रन : पृथ्वी शॉ (मुंबई)

752 रन : करुण नायर (विदर्भ)

737 रन : देवदत्त पड्डीकल (कर्नाटक)

723 रन : मयंक अग्रवाल (कर्नाटक)

नायर की टीम अगर फाइनल में पहुंचती है तो वह पृथ्वी शॉ और एन जगदीशन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब होंगे। इसके लिए उन्हें महज 79 रन ही चाहिए। नायर जिस फार्म में चल रहे हैं उनके लिए यह रिकॉर्ड तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।

