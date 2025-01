खेल डैस्क : विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाज करुण नायर (Karun Nair) 664 की औसत के साथ रन बना रहे हैं। टूर्नामेंट में उतरे करुण नायर अभी तक सिर्फ एक ही बार आऊट हुए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से पांच शतक और नाबाद 44 रन निकले हैं। विदर्भ टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है जिसमें करुण नायर का बड़ा योगदान है। नायर जिन्होंने साल 2017 में रिकॉर्ड-तोड़ 303* की पारी खेली थी, कुछ समय बाद ही टीम इंडिया से बाहर हो गए थे। लेकिन अब वापस चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए वह शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं।



विदर्भ के लिए जब उन्होंने 5वां शतक लगाया तो उनकी 2 साल पुरानी एक पोस्ट चर्चा में आ गई। उन्होंने दिसंबर 2022 में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था- प्रिय क्रिकेट, मुझे एक और मौका दो। नायर तब कर्नाटक की टीम में स्थाई सदस्य नहीं थे। नायर ने इसके बाद अपनी घरेलू टीम विदर्भ को चुन लिया। तब से वह नेतृत्व करते आ रहे हैं और लगातार रन बना रहे हैं। वह आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। कौन जानता है कि अगर वह ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो एक दिन टीम इंडिया में भी वापसी कर लेंगे।

