नई दिल्ली: दलीप ट्रॉफी फाइनल के बीच दक्षिण क्षेत्र (South Zone) कैंप छोड़कर घर लौटे कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर ने बेंगलुरु में अपने बल्ले से जवाब दिया। नायर ने KSCA Secretary’s XI की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ 104 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 183 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और एक छक्का लगाया।

दलीप ट्रॉफी फाइनल में नहीं मिला खेलने का मौका

करुण नायर दक्षिण क्षेत्र की टीम का हिस्सा थे, लेकिन टूर्नामेंट में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। सेमीफाइनल में भी उन्हें टीम से बाहर रखा गया था और ईस्ट जोन के खिलाफ फाइनल के लिए भी वह टीम की अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थे। फाइनल के बीच में नायर ने दक्षिण क्षेत्र का कैंप छोड़ दिया और कर्नाटक लौट आए। इसके बाद उन्होंने डॉ. (कैप्टन) के. थिम्माप्पैया मेमोरियल टूर्नामेंट में KSCA Secretary’s XI के लिए खेलते हुए शतक जड़ दिया।

“उन्होंने निजी कारणों से घर जाने की अनुमति ली थी”

दक्षिण क्षेत्र के हेड कोच विक्रम वर्मा ने करुण नायर के टीम से जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट की। सोमवार के खेल के बाद उन्होंने कहा, 'नहीं, वह निजी कारणों से घर गए हैं। इसलिए वह अपने घर चले गए। उन्होंने मेल किया और अनुमति ली थी।' वर्मा ने यह भी बताया कि नायर को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने के पीछे टीम कॉम्बिनेशन भी एक वजह थी।

टीम कॉम्बिनेशन के कारण बाहर हुए नायर

विक्रम वर्मा के मुताबिक, विपक्षी टीम के पास दो बाएं हाथ के स्पिनर थे और इसी वजह से दक्षिण क्षेत्र मध्यक्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल करना चाहता था। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल की वापसी ने भी टीम के कॉम्बिनेशन को प्रभावित किया। यही कारण रहा कि करुण नायर को फाइनल में खेलने का मौका नहीं मिला।

दलीप ट्रॉफी से बाहर होने के बाद नायर ने जड़ा शतक

दलीप ट्रॉफी फाइनल के दौरान ही करुण नायर ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में KSCA Secretary’s XI की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ बल्लेबाजी की। उन्होंने 183 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल रहा। नायर का यह शतक ऐसे समय आया जब उन्हें दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी।

रणजी ट्रॉफी में भी किया था शानदार प्रदर्शन

करुण नायर ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 699 रन बनाए थे। इसके बावजूद दलीप ट्रॉफी टीम में उन्हें जगह नहीं मिली थी। दलीप ट्रॉफी टीम से बाहर किए जाने के बाद नायर ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। अपनी गैर-मौजूदगी से जुड़ी एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा था, 'Inexplicable would be an understatement.' इसका अर्थ है कि उनके मुताबिक, उन्हें टीम में जगह नहीं मिलने को सिर्फ 'समझ से परे' कहना भी कम होगा।

2025 में हुई थी टेस्ट टीम में वापसी

करुण नायर ने 2025 में भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की थी। वह इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, हालांकि उन्हें सीरीज में किसी भी मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। नायर ने भारत के लिए अब तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 579 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के लिए दो ODI मुकाबले भी खेले थे। हालांकि, वह अब तक भारत के लिए कोई T20I मैच नहीं खेल पाए हैं।

कर्नाटक में लौटने के बाद जारी है घरेलू क्रिकेट

करुण नायर ने कर्नाटक छोड़कर विदर्भ का रुख किया था, लेकिन 2025-26 घरेलू सीजन से पहले वह दोबारा कर्नाटक लौट आए। अब KSCA Secretary’s XI के लिए उनका 104 रन का शतक एक बार फिर उनकी रेड-बॉल क्रिकेट में क्षमता को सामने लेकर आया है। दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलने का मौका नहीं मिलने के बीच नायर का यह शतक उनके लिए खास है और घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने की उनकी क्षमता को दिखाता है।