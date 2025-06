खेल डैस्क : कैटेंबरी के मैदान पर करुण नायर ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक जड़ दिया है। अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन नायर 186 रन पर नाबाद थे। दूसरे दिन की शुरूआत में उन्होंने बाकी बचे रन बनाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। इसी के साथ करुण ने 23 जून से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए दावेदारी मजबूत कर ली है। करुण के साथ सरफराज खान और ध्रूव ज्यूरेल भी काफी मजबूत दिख रहे हैं। दोनों शतक लगाने से चूक गए लेकिन इंडिया ए को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की पिचों पर 4 से ऊपर की रन रेट से रन बनाए जोकि बीसीसीआई के लिए अच्छा संकेत है। बता दें कि नायर का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पिछले तीन सालों से प्रदर्शन शानदार रहा है। वह 115 प्रथम श्रेणी मैचों में लगभग 50 की औसत के साथ 8,300 से अधिक रन बना चुके हैं। उनके नाम अब प्रथम श्रेणी में 24 शतक हो गए हैं।

