स्पोर्ट्स डेस्क : WWE लीजेंड जॉन सीना ने अपने रिटायरमेंट को लेकर चौंकाने वाला सच बताया है। 25 साल तक दुनिया भर के फैंस का मनोरंजन करने के बाद सीना 13 दिसंबर को गुंथर के खिलाफ अपने आखिरी मैच के बाद रेसलिंग को अलविदा कह देंगे। रिकॉर्ड 17 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले 48 वर्षीय सीना ने साफ कहा कि यह विदाई उनकी इच्छा पर नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी सीमाओं और WWE यूनिवर्स से किए वादे का सम्मान करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर शरीर अनुमति देता, तो वह जिंदगीभर रेसलिंग करते रहते।

“यह मेरे फैसले की विदाई नहीं है” : जॉन सीना

जॉन सीना ने खुलकर कहा कि वह रिटायरमेंट अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं। उनके मुताबिक, रेसलिंग ऐसी चीज है जिसे वह हमेशा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, “अगर मैं हमेशा रिंग में उतर सकता, तो मैं एक पल भी नहीं रुकता। लेकिन मैंने फैंस से वादा किया था कि जब मेरी रफ्तार धीमी पड़ेगी, तो मैं पीछे हट जाऊंगा।” सीना के मुताबिक, वह अभी कुछ और मैच खेल सकते थे, लेकिन ऐसा करना WWE के प्रोडक्ट और फैंस के अनुभव को नुकसान पहुंचा सकता था।

फैंस से किए वादे को निभाना जरूरी

जॉन सीना ने शुरुआत से WWE यूनिवर्स से एक वादा किया था, जब वह अपने प्रदर्शन में गिरावट महसूस करेंगे, तभी पीछे हट जाएंगे। उन्होंने कहा, “मैं कर सकता हूं, लेकिन किस कीमत पर? मैं अपनी सेहत को खतरे में डालूंगा, कंपनी को नुकसान होगा और फैंस वो अनुभव नहीं पाएंगे जिसके वे हकदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग निराश होकर जाएं।” सीना का मानना है कि रेसलर्स की जिम्मेदारी सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करने की नहीं, बल्कि लंबे समय तक उद्योग को मजबूत रखने की भी होती है।

करियर के आखिरी दौर में हासिल किए कई बड़े मुकाम

सीना ने अपने अंतिम दिनों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं जिसमें रिक फ्लेयर को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड 17वां वर्ल्ड टाइटल, लंबे इंतजार के बाद हील टर्न, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। 25 साल के शानदार करियर में सीना खुद को WWE इतिहास के सबसे सफल और प्रिय सुपरस्टार्स में शामिल करा चुके हैं।

“यह सिर्फ मेरा आखिरी मैच नहीं, एक युग का अंत है”

अपने अंतिम मुकाबले से पहले सीना ने कहा कि यह सिर्फ उनके करियर का अंत नहीं बल्कि WWE के एक बड़े युग का समापन है। उन्होंने बताया कि गुंथर के खिलाफ उनका मैच आने वाली प्रतिभाओं को मजबूत मंच देगा। सीना ने कहा, “हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि WWE का भविष्य कैसा दिखेगा। मेरा आखिरी मैच जरूर है, लेकिन इसके साथ हम सब मिलकर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के एक बड़े चैप्टर को बंद कर रहे हैं।” सीना, रूथलेस एग्रेसन एरा के अंतिम प्रमुख सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने WWE में लगभग हर शीर्ष खिताब जीता है।

नए सुपरस्टार्स के लिए अवसर

जॉन सीना ने अपने अंतिम वर्ष में कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे रेसलर्स के साथ शानदार मुकाबले किए। वह मानते हैं कि आने वाली पीढ़ी WWE का भविष्य है और उनका अंतिम मैच इन नए आइकन्स को विश्व स्तर पर पहचान देगा।

