लॉर्ड्स, लंदन: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में भले ही रूट का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है, लेकिन उन्होंने घरेलू परिस्थितियों में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल कर लिया है। रूट ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है।

जो रूट ने पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा

जो रूट ने इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट मैचों में अपने रनों की संख्या 7,594 तक पहुंचा दी है। इसके साथ ही उन्होंने रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में घरेलू टेस्ट मैचों में 7,578 रन बनाए थे। रूट ने यह उपलब्धि ऐसे समय हासिल की है जब पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज में उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन खास नहीं रहा है। हालांकि, लंबे टेस्ट करियर में लगातार रन बनाने का फायदा उन्हें इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में मिला।

घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

जो रूट (इंग्लैंड) - 7,594

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 7,578

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 7,216

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 7,167

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 7,035

रूट के इस रिकॉर्ड ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों की खास सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। इस सूची में भारत के सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के महेला जयवर्धने जैसे महान बल्लेबाज भी शामिल हैं।

सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकले रूट

घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में रूट ने अब सचिन तेंदुलकर को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। सचिन ने भारत में टेस्ट मैचों में 7,216 रन बनाए थे। रूट का यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता को दर्शाता है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में उन्होंने अपने लंबे करियर के दौरान लगातार बड़ी पारियां खेलीं और अब वह घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ रूट का बल्ला खामोश

इतिहास रचने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज में रूट का बल्ला संघर्ष करता नजर आया है। वह अब तक तीन पारियों में सिर्फ 94 रन बना सके हैं। पाकिस्तान के अपेक्षाकृत अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रूट से बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा सके। हालांकि, इंग्लैंड के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के कारण रूट की खराब बल्लेबाजी अभी तक टीम के प्रदर्शन पर ज्यादा भारी नहीं पड़ी है।

कप्तानी की जिम्मेदारी के बीच बढ़ी उम्मीदें

रूट के लिए अब चुनौती सिर्फ रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है। कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनसे बल्ले से भी बड़ी पारियों की उम्मीद की जा रही है। टेस्ट क्रिकेट में लगातार रिकॉर्ड बनाने वाले रूट के लिए पाकिस्तान सीरीज की बाकी पारियां फॉर्म में लौटने का अच्छा मौका होंगी। इंग्लैंड को भी आगामी मुकाबलों में अपने स्टार बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

रिकॉर्ड के बावजूद रूट की नजर बड़ी पारियों पर

जो रूट ने घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, लेकिन मौजूदा सीरीज में उनकी बल्लेबाजी फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में रूट के लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण अब रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाना होगा। टेस्ट क्रिकेट में रूट का नाम पहले ही महान बल्लेबाजों की सूची में दर्ज हो चुका है और यह नया रिकॉर्ड उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि है।