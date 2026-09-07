नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ब्रेविस ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जेपी डुमिनी के 71 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए देश के लिए टी20I में संयुक्त रूप से चौथे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

डेविड मिलर: 139

क्विंटन डी कॉक: 133

एडेन मार्करम: 83

डिवाल्ड ब्रेविस/जेपी डुमिनी: 71

जिम्बाब्वे के खिलाफ फाइनल में हासिल की उपलब्धि

ब्रेविस ने विंडहोक में रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मुकाबले में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 23 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 129 से ज्यादा का रहा।

35 मैचों में 71 छक्के, डुमिनी से कहीं कम पारियों में बराबरी

डिवाल्ड ब्रेविस ने सिर्फ 35 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 71 छक्के लगाकर जेपी डुमिनी के 81 मैचों में लगाए गए 71 छक्कों की बराबरी कर ली है। यानी ब्रेविस ने डुमिनी के मुकाबले 46 कम टी20I मैचों में यह आंकड़ा छुआ है। दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में डेविड मिलर 139 छक्कों के साथ पहले, क्विंटन डी कॉक 133 छक्कों के साथ दूसरे और एडेन मार्करम 83 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। ब्रेविस अब डुमिनी के साथ चौथे स्थान पर हैं।

सीरीज में भी ब्रेविस का बल्ला जमकर चला

डिवाल्ड ब्रेविस ने पूरी ट्राई-नेशन सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। उन्होंने पांच पारियों में 226 रन बनाए। उनका बल्लेबाजी औसत 56.50 और स्ट्राइक रेट 166 से ज्यादा रहा। ब्रेविस ने सीरीज में 2 अर्धशतक लगाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 75 रन रहा। पूरी सीरीज के दौरान उन्होंने 16 छक्के भी लगाए।

35 टी20I में 923 रन और स्ट्राइक रेट 163.94

ब्रेविस का टी20 इंटरनेशनल करियर भी बेहद प्रभावशाली रहा है। 35 टी20I मैचों की 33 पारियों में उनके नाम 923 रन हैं। उनका औसत 30.76 और स्ट्राइक रेट 163.94 है। इस दौरान ब्रेविस ने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। टी20I में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 125 रन है।

दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में बनाए 205 रन

मुकाबले की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 5 विकेट पर 205 रन बनाए। जॉर्डन हरमन ने 29 गेंदों पर 53 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। डिवाल्ड ब्रेविस और कॉनर एस्टरहुइजन ने भी 32-32 रन बनाए। एस्टरहुइजन ने 23 गेंदों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए।

जिम्बाब्वे की टीम 157 रन पर ढेर

206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में सिर्फ 157 रन पर ऑलआउट हो गई। ब्रैड इवांस ने नाबाद 56 रन बनाकर संघर्ष किया। उन्होंने 31 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने 3/24 और डुआन जानसन ने 3/38 के आंकड़े दर्ज किए। दोनों गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल अपने नाम किया।