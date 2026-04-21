स्पोर्ट्स डेस्क : जेसन होल्डर ने टीम चयन को लेकर हो रही चर्चाओं को “अनावश्यक ऊर्जा की खपत” बताया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी का काम सिर्फ खुद को तैयार रखना है, न कि यह सोचना कि कौन खेलेगा या नहीं। होल्डर फिलहाल Gujarat Titans में मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

अभी तक नहीं मिला प्लेइंग XI में मौका

आईपीएल 2026 में अब तक होल्डर को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। टीम मैनेजमेंट ने विदेशी खिलाड़ियों जैसे जोस बटलर, राशिद खान और कगिसो रबाडा को प्राथमिकता दी है। हालांकि हालिया हार के बाद टीम संयोजन में बदलाव की संभावना बढ़ गई है।

“इन बातों में उलझना बेकार है”

होल्डर ने साफ कहा: 'कब खेलना है, कौन खेलेगा—इन बातों में उलझना अनावश्यक ऊर्जा खर्च करता है। एक खिलाड़ी के रूप में मेरा काम है तैयार रहना।' उन्होंने यह भी कहा कि टीम की जरूरत सबसे ऊपर होती है और वही उनकी प्राथमिकता है।

किसी भी भूमिका के लिए तैयार

होल्डर ने बताया कि वह टीम के लिए किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी और किसी भी समय गेंदबाजी करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने पर है। टीम जहां भी उन्हें इस्तेमाल करेगी, वही उनके लिए सही भूमिका होगी।

MI के खिलाफ हार से सबक

Mumbai Indians के खिलाफ 99 रन की हार के बाद GT की टीम दबाव में है। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम सिर्फ 100 रन पर सिमट गई। इस हार के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप-5 से बाहर हो गई है।

ड्रेसिंग रूम में सुधार पर चर्चा

होल्डर ने कहा: 'हारना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हमने ड्रेसिंग रूम में बैठकर सुधार के रास्तों पर चर्चा की है।' उन्होंने भरोसा जताया कि टीम अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब टीम का पूरा फोकस वापसी पर है।

युवा खिलाड़ी अशोक शर्मा की तारीफ

होल्डर ने युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 145-150 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करना आसान नहीं होता। होल्डर के अनुसार, अशोक में रफ्तार के साथ-साथ शानदार कौशल भी मौजूद है।

अगला मुकाबला RCB से

गुजरात टाइटंस का अगला मैच Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम बदलाव कर सकती है और होल्डर को मौका मिल सकता है। फैंस की नजरें अब टीम चयन पर टिकी होंगी।

