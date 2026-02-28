स्पोर्ट्स डेस्क : हुबली में रचे गए ऐतिहासिक अध्याय के बाद जम्मू-कश्मीर की रणजी ट्रॉफी जीत पर दुनियाभर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन Jay Shah ने इस उपलब्धि को जज़्बे, संघर्ष और सामूहिक प्रयास की मिसाल बताया।

“जज़्बे और धैर्य की अद्भुत कहानी”

जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा: 'भारत की जम्मू-कश्मीर टीम को जज़्बे और धैर्य की शानदार कहानी लिखने के लिए बधाई। खिलाड़ी निश्चित रूप से सराहना के हकदार हैं, लेकिन कोचिंग स्टाफ, प्रबंधन और प्रशासकों का योगदान भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत की।' उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि सामूहिक समर्पण का परिणाम है।

पहली पारी की बढ़त से बना इतिहास

Jammu and Kashmir cricket team ने कर्नाटक के खिलाफ पांच दिवसीय फाइनल में पहली पारी की निर्णायक बढ़त हासिल कर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने संयम, आत्मविश्वास और संतुलित प्रदर्शन का परिचय दिया, जिसने उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में अमर कर दिया।

युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी जीत

जय शाह ने इस जीत के व्यापक प्रभाव पर भी जोर दिया। 'मुझे विश्वास है कि यह जीत क्षेत्र के युवाओं के दिलों में विश्वास जगाएगी और अगली पीढ़ी को बल्ला या गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगी।' उन्होंने कहा कि क्रिकेट ऐसे प्रेरणादायक किस्सों से भरा हुआ है और उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर की इस उपलब्धि को भी उचित सम्मान मिलेगा।

बीसीसीआई अध्यक्ष का भी बयान

बीसीसीआई अध्यक्ष Mithun Manhas ने टीम की यात्रा को “अद्भुत” बताया। उन्होंने कहा कि यह सफर जून 2021 से शुरू हुआ था, जब बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट को मजबूती देने के लिए विशेष समर्थन दिया। मनहास ने कहा कि वर्षों की मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों ने आज ऐतिहासिक सफलता दिलाई है।

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक मोड़

यह जीत जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के क्रिकेट इतिहास में मील का पत्थर है। अनुभवी नेतृत्व और उभरती प्रतिभाओं के संयोजन ने टीम को भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे यादगार खिताबी जीतों में शामिल कर दिया है।