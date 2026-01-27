दुबई: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इटली ने बड़ा उलटफेर करते हुए आयरलैंड को हराकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। यूएई में खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में इटली ने आखिरी दो ओवरों में बाज़ी पलटते हुए 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

दुबई में खेला गया सीरीज़ का निर्णायक मुकाबला

इटली और आयरलैंड के बीच यह मुकाबला 26 जनवरी को दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में खेला गया। इस जीत के साथ ही इटली ने टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया, क्योंकि यह किसी फुल मेंबर नेशन के खिलाफ उसकी पहली जीत रही।

आयरलैंड 154 रन पर सिमटा

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 19.4 ओवर में 154 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की टीम ने दबाव के बीच शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

आखिरी दो ओवर में पलटी पूरी बाज़ी

मैच के अंतिम दो ओवरों में इटली को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। दुनिया की 11वीं रैंक की टीम आयरलैंड के खिलाफ 28वें नंबर की टीम इटली का यह लक्ष्य लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन यहीं से मुकाबले ने करवट ली।

ग्रांट स्टीवर्ट बने जीत के हीरो

इटली की ओर से 7वें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आए ग्रांट स्टीवर्ट ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। स्टीवर्ट ने लगातार तीन छक्के जड़ते हुए आयरलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने 19 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल था। उनकी इस विस्फोटक पारी के दम पर इटली ने 3 गेंद पहले ही मुकाबला जीत लिया।

हार में भी पॉल स्टर्लिंग ने बनाया रिकॉर्ड

हालांकि आयरलैंड को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने एक बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह मुकाबला स्टर्लिंग का 159वां टी20 इंटरनेशनल मैच था, जिसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा टी20I मैच खेलने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।