रोम : इटली के दिग्गज और सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में शामिल निकोल पिएत्रांगेली का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इटली के इस चैंपियन खिलाड़ी के 1950 और 1960 के दशक में कायम देश के लिए कई रिकॉर्ड को हाल के वर्षों में यानिक सिनर ने तोड़ा। वह हालांकि सर्वकालिक सबसे अधिक डेविस कप मैच जीतने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं।

इटली के टेनिस एंव पैडल महासंघ ने सोमवार को उनके निधन की घोषणा की लेकिन इसका कारण नहीं बताया। महासंघ ने बताया कि पिएत्रांगेली देश के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्हें ‘इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया था। यह उनकी असाधारण विरासत का प्रमाण है। पिएत्रांगेली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने 1959 में फ्रेंच ओपन (रोलां गैरों) में जीत हासिल की और अगले ही साल अपने इस खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया।

इटली के खिलाड़ियों में दो ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने के उनके रिकॉर्ड को 2025 में यानिक सिनर ने अपना दूसरा लगातार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीतकर तोड़ा। सिनर अब तक चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। पिएत्रांगेली ने इससे पहले 1959 में ऑरलैंडो सिरोला के साथ फ्रेंच ओपन का युगल खिताब भी जीता था। पिएत्रांगेली के नाम डेविस कप में सर्वाधिक कुल जीत (120) और सर्वाधिक एकल जीत (78) का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। उन्होंने इटली के लिए 66 टाई में 164 मैच खेले।

उन्होंने सिरोला के साथ मिलकर डेविस कप इतिहास में सबसे सफल युगल साझेदारी भी बनाई। इस जोड़ी ने अपने 42 मैचों में से 34 में जीत हासिल की। उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर इटली को दो बार डेविस कप फाइनल तक पहुंचाया। उन्हें हालांकि डेविस कप का खिताब जीतने के लिए 1976 तक का इंतजार करना पड़ा। उनकी कप्तानी में टीम ने चिली को हराकर डेविस कप का खिताब जीता था।