बेंगलुरु: विश्व टेनिस लीग (WTL) ने भारत में अपने पहले एडिशन के लिए फॉर्मेट, मैच शेड्यूल और टिकट विवरण का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 17 से 20 दिसंबर तक बेंगलुरु के एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में आयोजित होगा और टेनिस प्रेमियों के लिए चार दिनों का हाई-एनर्जी फुल-एक्शन शो पेश करेगा।

टिकट और लीग स्टेज

इस पहले एडिशन के लिए फेज़ 1 के टिकट अब लीग के ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर बुकमाई शो पर उपलब्ध हैं। लीग में सभी टीमें एक-दूसरे का एक बार सामना करेंगी और लीग स्टेज के अंत में शीर्ष दो टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी। इससे फैंस को हर मैच में उच्च स्तर का कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा।

मैच फॉर्मेट और रोमांच

विश्व टेनिस लीग 2025 में मैच चार-सेट फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसमें मेन्स सिंगल्स, विमेंस सिंगल्स और दो डबल्स सेट शामिल होंगे। मैच शुरू होने से पहले जो कप्तान टॉस जीतेगा, वह डबल्स कॉम्बिनेशन तय करेगा, जिससे रणनीति और रोमांच दोनों बढ़ेंगे। सभी मैच पारंपरिक स्कोरिंग के साथ खेलेंगे, जिसमें ड्यूस पर गोल्डन पॉइंट और 6-6 पर टाई-ब्रेक होगा।

हर गेम का महत्व

लीग में किसी भी मैच का टाई उस टीम द्वारा जीता जाएगा जो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा गेम जीतती है। यदि पिछड़ी टीम चौथा सेट जीत लेती है, तो मैच ओवर टाइम में जाएगा और ओवर टाइम में स्कोर बराबर होने पर सुपर शूटआउट विनर तय करेगा। यह नियम हर मैच को रोमांचक बनाता है और फैंस के लिए हर पॉइंट मायने रखेगा।

मैच शेड्यूल

लीग चार दिनों तक चलेगी, और हर दिन दो टाई आयोजित होंगे। इससे दर्शकों को चार दिनों तक नॉन-स्टॉप टेनिस एक्शन देखने का मौका मिलेगा। टूर्नामेंट के सभी दिन सुबह और शाम के सत्रों में मैच होंगे, ताकि फैंस दिन के अलग-अलग समय में मैच का मज़ा ले सकें।

दिन 1 | 17 दिसंबर

मैच 1: वीबी रियल्टी हॉक्स vs ऑस्सी मैवरिक्स काइट्स

मैच 2: AOS ईगल्स vs गेम चेंजर्स फाल्कन्स

दिन 2 | 18 दिसंबर

मैच 1: ऑस्सी मैवरिक्स काइट्स vs AOS ईगल्स

मैच 2: गेम चेंजर्स फाल्कन्स vs वीबी रियल्टी हॉक्स

दिन 3 | 19 दिसंबर

मैच 1: AOS ईगल्स vs वीबी रियल्टी हॉक्स

मैच 2: गेम चेंजर्स फाल्कन्स vs ऑस्सी मैवरिक्स काइट्स

फाइनल | 20 दिसंबर

लीग का फाइनल मैच और विजेता टीम की घोषणा

विश्व टेनिस लीग भारत में अपने पहले एडिशन में तेज, कॉम्पिटिटिव और रणनीतिक टेनिस का अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फैंस को चार दिनों तक मनोरंजन, रोमांच और उच्च स्तर का खेल देखने को मिलेगा।