स्पोर्ट्स डेस्क: टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर जनवरी में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन की धरती पर लौटने जा रहे हैं। टूर्नामेंट आयोजकों ने पुष्टि की है कि फेडरर 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के आधिकारिक लॉन्च इवेंट ‘बैटल ऑफ द वर्ल्ड नंबर-1s’ की अगुवाई करेंगे। यह खास आयोजन टूर्नामेंट की शुरुआत से एक दिन पहले, 18 जनवरी को मेलबर्न पार्क में होगा।

यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलियन ओपन में औपचारिक ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इस दौरान रॉड लेवर एरिना में फेडरर को खास श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिन्होंने अपने करियर में यहां छह बार नॉर्मन ब्रूक्स ट्रॉफी जीती थी। फेडरर 2022 में संन्यास के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित कोर्ट पर नजर आएंगे।

सितारों से सजा मुकाबला, अगासी-राफ्टर-हेविट भी होंगे शामिल

इस खास इवेंट में फेडरर के साथ चार बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन आंद्रे अगासी, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट राफ्टर और लेटन हेविट भी हिस्सा लेंगे। यह मुकाबला टेनिस प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव बनने वाला है।

फेडरर की भावुक प्रतिक्रिया

रोजर फेडरर ने कहा, 'मुझे आज भी याद है जब मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को ‘हैप्पी स्लैम’ कहा था। रॉड लेवर एरिना पर बिताए गए पल मेरे लिए बेहद खास रहे हैं। छह बार ट्रॉफी उठाने की खुशी, महान खिलाड़ियों से मुकाबले और ऑस्ट्रेलियाई फैंस का प्यार—सब कुछ अविस्मरणीय है।'

उन्होंने 2017 और 2018 में लगातार खिताब जीतने को अपने करियर की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक बताया।

फेडरर का ऑस्ट्रेलियन ओपन रिकॉर्ड

रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 और 2018 में जीता था। कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले फेडरर का मेलबर्न से खास रिश्ता रहा है।