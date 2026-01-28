स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ विजाग में चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में इशान किशन को टीम में मौका नहीं मिला है। उनकी जगह टीम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। सूर्यकुमार ने टॉस के दौरान इशान को चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में प्लेइंग 11 में शामिल ना करने की बड़ी वजह का खुलासा किया है। सूर्यकुमार ने बताया कि इशान को चोट के कारण टीम में मौका नहीं मिला हैं। हालांकि यह चोट गंभीर नहीं है।

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उन्होंने कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे। यह एक अच्छी विकेट लग रही है, और हमें बाद में यहां प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। कल रात बहुत ज़्यादा ओस थी और आज थोड़ी नमी भी है, इसलिए हमें लगता है कि दूसरी इनिंग में गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम पिछले एक साल में जो अच्छी आदतें बनाई हैं, उन्हें दोहराएं, सिर्फ इस सीरीज़ में नहीं। हम जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, उन्हें करते रहना चाहते हैं, पिछले मैच से सीखना चाहते हैं, और मैदान पर जाकर मजे करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट को वैसे ही खेलना चाहते हैं जैसे इसे खेला जाना चाहिए और यहां आए लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं।'

सूर्यकुमार ने कहा, 'यह एक खूबसूरत मैदान है और यहां बहुत अच्छी भीड़ है। उम्मीद है कि लड़के जोश में होंगे और हमारी एक अच्छी, मनोरंजक रात होगी। ईशान किशन की जगह अर्शदीप खेल रहे हैं, जिन्हें पिछले मैच में थोड़ी चोट लगी थी। अक्षर पटेल को अभी थोड़ा और समय चाहिए, इसलिए उम्मीद है कि हम उन्हें अगले मैच में देखेंगे। बल्लेबाजों को थोड़ी और जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन साथ ही निडर होकर खेलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हमारे पास पांच अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा

न्यूजीलैंड : टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी