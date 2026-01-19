Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान को काफी प्रभावित किया। पठान का मानना है कि रेड्डी को इस पूरी वनडे सीरीज में मौका मिलना चाहिए था और भविष्य में वह हार्दिक पांड्या के बेहतरीन बैकअप साबित हो सकते हैं।

71/4 के संकट से भारत को संभाला

तीसरे वनडे में जब भारतीय टीम 71 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी और पारी बिखरती नजर आ रही थी, तब नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम को 100 रन के पार पहुंचाया।

रेड्डी ने आक्रामक बल्लेबाजी के बजाय समझदारी दिखाई और विराट के साथ बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। दोनों के बीच साझेदारी ने भारत को मुकाबले में वापस लाने की कोशिश की।

विराट-रेड्डी की संघर्षपूर्ण साझेदारी

विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ संयम के साथ रन बटोरे। रेड्डी ने धैर्यपूर्ण अंदाज में खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे लगा कि भारत फिर से मैच में वापसी कर सकता है।

हालांकि, 28वें ओवर में जैकरी फॉल्क्स ने रेड्डी को 53 रन पर आउट कर दिया। इसके साथ ही दोनों के बीच हुई 88 रन की अहम साझेदारी का अंत हुआ और भारत का स्कोर 159/5 हो गया।

इरफान पठान की रेड्डी पर बड़ी राय

नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन से प्रभावित इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी खुलकर तारीफ की। पठान ने कहा कि रेड्डी को पहले मैच से ही खिलाया जाना चाहिए था।

पठान ने कहा, 'नीतीश कुमार रेड्डी एक पॉजिटिव रहे। उन्होंने बल्ले से फिफ्टी लगाई। राजकोट में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की जगह खेला, लेकिन मुझे लगा था कि उन्हें पहले मैच से ही मौका मिलना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे साफ दिखा कि वह बड़े शॉट खेल सकते हैं और स्ट्राइक भी अच्छे से रोटेट करते हैं।'

‘हार्दिक पांड्या का बैकअप बनने की क्षमता’

पठान ने रेड्डी की गेंदबाजी की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को छुआ, जो एक ऑलराउंडर के लिए अच्छी गति मानी जाती है।

उन्होंने आगे कहा, 'चाहे पुल शॉट हो या सीधे बल्ले से खेलना, रेड्डी यह सब आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उससे साफ है कि उनमें हार्दिक पांड्या का बैकअप बनने की पूरी क्षमता है। भले ही वह कभी फेल हों, टीम मैनेजमेंट को उन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। भविष्य में भारत को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिलेगा।'

सीरीज में रेड्डी का प्रदर्शन

नीतीश कुमार रेड्डी पहले वनडे में नहीं खेले थे। उन्हें दूसरे वनडे में चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया।दूसरे वनडे में रेड्डी ने 20 रन बनाए और केएल राहुल के साथ 57 रन की साझेदारी की, तीसरे वनडे में उन्होंने अर्धशतक जमाकर अपने प्रदर्शन में सुधार किया,हालांकि, गेंदबाजी में वह दोनों मुकाबलों में कोई विकेट नहीं ले सके।