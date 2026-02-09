कोलंबो : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए, जिसके जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर सिमट गई।

श्रीलंका की पारी: कुसल और कामिंदु मेंडिस का दमदार योगदान

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत धीमी रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने पारी को संभाल लिया। कुसल मेंडिस ने एक छोर संभालते हुए नाबाद अर्धशतक जमाया, जबकि कामिंदु मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में 44 रन ठोक दिए।

आयरलैंड के फील्डरों ने फ्लडलाइट्स में कई मौके गंवाए, जिसका फायदा उठाते हुए श्रीलंका ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरकर स्कोर 163 तक पहुंचाया।

164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ाया आयरलैंड

लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान पॉल स्टर्लिंग चौथे ओवर में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, रॉस अडैर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों पर 29 रन बनाए और टीम को पावरप्ले में 45/1 तक पहुंचाया।

हसरंगा की एंट्री ने बदला मैच

वानिंदु हसरंगा के आते ही मैच का रुख बदल गया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में सेट बल्लेबाज रॉस अडैर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद हैरी टेक्टर ने पारी संभालते हुए 40 रन बनाए और 10 ओवर में स्कोर 72/2 तक पहुंचाया। उस समय आयरलैंड को आखिरी 10 ओवर में 92 रन चाहिए थे।

थीक्षाणा–हसरंगा की घातक स्पिन

जैसे-जैसे रन रेट बढ़ा, दबाव भी बढ़ता गया। 16वें ओवर में हसरंगा ने हैरी टेक्टर को आउट कर आयरलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद आयरिश मिडिल और लोअर ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया।

महेश थीक्षाणा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि हसरंगा ने 3/25 का शानदार स्पेल फेंका। दोनों की कसी हुई गेंदबाजी के आगे आयरलैंड 143 रन पर ऑलआउट हो गया।

श्रीलंका को मिले अहम दो अंक

इस जीत के साथ श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की और अंक तालिका में महत्वपूर्ण दो अंक हासिल किए।