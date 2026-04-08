कोलकाता : कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्पिन आक्रमण को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उनके मुख्य खिलाड़ी सुनील नरेन उस बीमारी से उबर गए हैं जिसके कारण उन्हें सोमवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुए मैच से बाहर बैठना पड़ा था। उनके दूसरे स्पिनर चक्रवर्ती का गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलना संदिग्ध है क्योंकि उनके बाएं हाथ में चोट लगी है; इसी चोट के कारण वह PBKS के खिलाफ मैच भी नहीं खेल पाए थे। जब वरुण डगआउट में बैठे थे, तो उनके हाथ पर टेप लगा हुआ था, और उनके वापसी की कोई निश्चित समय-सीमा अभी तय नहीं है। क्रिकइंफो के अनुसार उन्हें पिछले हफ्ते सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच के दौरान यह चोट लगी थी।

KKR प्रबंधन के अनुसार नरेन को 'पेट की समस्या' (abdominal issue) थी जिसके कारण वह PBKS के खिलाफ मैच से बाहर रहे। यह 2019 के संस्करण के बाद पहला ऐसा मौका था, जब टीम के दोनों स्पिनर प्लेइंग XI में शामिल नहीं थे। नरेन ने मंगलवार को अपना अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है और वह KKR के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने के लिए तैयार हैं जो चोटों और खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण कमजोर पड़ गया था। PBKS के खिलाफ KKR की ओर से खेलने वाले एकमात्र स्पिनर बाएं हाथ के गेंदबाज अनुकूल रॉय थे।

वरुण अब तक खेले गए दोनों मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं और काफी महंगे साबित हुए हैं। मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ चार ओवरों में उन्होंने 0/48 का प्रदर्शन किया जबकि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ दो ओवरों में उन पर 31 रन लुटाए गए। टी20 विश्व कप के 'सुपर आठ' चरण के बाद से ही यह गेंदबाज अपनी फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहा है। ग्रुप स्टेज के चार मैचों में 9 विकेट लेकर शानदार शुरुआत करने के बाद उनकी फॉर्म बाद में थोड़ी फीकी पड़ गई। सुपर एट के पहले मैच से लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल तक उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 5 विकेट लिए और काफी रन भी लुटाए।हालांकि नरेन का प्रदर्शन बेहतर रहा है, उन्होंने MI के खिलाफ चार ओवरों में 1/30 का स्कोर किया जबकि SRH के खिलाफ चार ओवरों में 0/39 का स्कोर किया।

कोलकाता ने मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों के खिलाफ अपने मैच गंवाए और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द होने से मिले सिर्फ एक पॉइंट के कारण टीम पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर खिसक गई है।

