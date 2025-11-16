मुंबई : शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, एम.एस. धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह सहित शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों को उनकी संबंधित फ्रेंचाइजियों ने रिटेन किया जबकि आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस, एडम जम्पा और डेविड मिलर जैसे बड़े नामों को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए अगले महीने होने वाली मिनी-नीलामी से पहले रिटेंशन विंडो बंद होने पर रिलीज कर दिया गया।

सबसे बड़ा व्यापार राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज/कप्तान संजू सैमसन के लिए हुआ जिसके तहत उन्हें रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन के बदले 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया। भारत के 2023 वनडे विश्व कप के हीरो मोहम्मद शमी को अन्य बड़े बदलावों के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स ने चुना। IPL 2026 सीजन के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की विंडो शनिवार को बंद हो गई क्योंकि सभी 10 फ्रैंचाइजियों ने नीलामी से पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पुष्टि कर दी।

किस टीम ने कितने खिलाड़ी रिटेन किए

सभी टीमों ने कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है जिनमें 49 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। नीलामी में कुल 77 खिलाड़ियों के लिए 237.55 करोड़ रुपए का संयुक्त पर्स उपलब्ध होगा। प्रत्येक टीम को अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम रखने की अनुमति है। देखें किस टीम ने कितने खिलाड़ी रिटेन किए -

पंजाब किंग्स - 21 (सबसे अधिक)

मुंबई इंडियंस - 20

गुजरात टाइटन्स - 20

कोलकाता नाइट राइडर्स - 12 (सबसे कम)

सनराइजर्स हैदराबाद - 15

चेन्नई सुपर किंग्स - 17

दिल्ली कैपिटल्स ने 17

IPL मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी।

फ्रैंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों और बचे पैसों की सूची

कोलकाता नाइट राइंडर्स के पास मिनी नीलामी में जाने से पहले 64.3 करोड़ रुपए का पर्स होगा, जो ग्रुप में सबसे बड़ा है, जिससे वह अधिकतम 13 स्थान भर सकती है जिसमें से छह विदेशी स्थान उपलब्ध हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.4 करोड़ रुपए का दूसरा सबसे बड़ा पर्स होगा जिससे वह अधिकतम 9 उपलब्ध स्थान भर सकती है। फ्रैंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है-

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) - 16 खिलाड़ी रिटेन, 4 विदेशी, कुल खर्च : 81.60 करोड़, शेष राशि : 43.40 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, *जेमी ओवरटन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, *नाथन एलिस, *नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (टेस्ट), रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, *डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल।

दिल्ली कैपिटल्स (DC) - 17 खिलाड़ी रिटेन, 3 विदेशी, कुल खर्च : 103.20 करोड़, कैप शेष : 21.80 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, *दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, *मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नितीश राणा (टी), समीर रिजवी, टी. नटराजन, त्रिपुराना विजय, *ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम।

गुजरात टाइटंस (GT) - 20 खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया, 4 विदेशी, कुल खर्च: 112.10 करोड़, कैप शेष: 12.90 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अनुज रावत, *ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, *जोस बटलर, *कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद। अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर. साई किशोर, राहुल तेवतिया, *राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुबमन गिल, वाशिंगटन सुंदर।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) - 12 खिलाड़ियों को बरकरार रखा, 2 विदेशी, कुल खर्च : 60.70 करोड़, कैप शेष: 64.30 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, *रोवमन पॉवेल, *सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) - 19 खिलाड़ी रिटेन, 4 विदेशी, कुल खर्च : 102.05 करोड़, कैप शेष : 22.95 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अब्दुल समद, *एडेन मार्कराम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (टी), अर्शिन कुलकर्णी, अवेश खान, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, *मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मयंक यादव, एमडी शमी (टी), *मिशेल मार्श, मोहसिन खान, *निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज अहमद

मुंबई इंडियंस (MI) - 20 खिलाड़ीयों बरकरार, 7 विदेशी, कुल खर्च : 122.25 करोड़, कैप शेष : 2.75 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - *अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, *कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे (टी), *मिशेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, *रयान रिकेलटन, शार्दुल ठाकुर (टी), *शेरफेन रदरफोर्ड (टी), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, *ट्रेंट बोल्ट, *विल जैक्स

पंजाब किंग्स (PBKS) - 21 खिलाड़ियों को बरकरार रखा, 6 विदेशी, कुल खर्च : 113.50 करोड़, कैप शेष : 11.50 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अर्शदीप सिंह, *अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, *लॉकी फर्ग्यूसन, *मार्को जानसन, *मार्कस स्टोइनिस, *मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, *जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल

राजस्थान रॉयल्स (RR) - 16 खिलाड़ी बरकरार, 7 विदेशी, कुल खर्च : 108.95 करोड़, कैप शेष: 16.05 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - ध्रुव जुरेल, *डोनोवन फरेरा (टी), *जोफ्रा आर्चर, *क्वेना मफाका, *लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, *नंद्रे बर्गर, रवींद्र जड़ेजा (टी), आर इयान पराग, *सैम कुरेन (टी), संदीप शर्मा, *शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) - 17 खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया, 6 विदेशी, कुल खर्च : 108.60 करोड़, कैप शेष: 16.40 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, *जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, *जोश हेज़लवुड, क्रुणाल पंड्या, *नुवान तुषारा, *फिल साल्ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, *रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, *टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) - 15 खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया, 6 विदेशी, कुल खर्च: 99.50 करोड़, कैप शेष: 25.50 करोड़

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, *ब्राइडन कार्से, *ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, *हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, *कामिंडु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, *पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, *ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी