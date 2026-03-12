स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद जहां भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी चार्टर्ड फ्लाइट और विजय जुलूस की तैयारी में थे, वहीं स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने घर लौटने के लिए बेहद साधारण रास्ता चुना।

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भारत की जीत के कुछ ही घंटों बाद दुबे अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन में सफर करते नजर आए। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहन रखा था और AC 3-टियर कोच की टॉप बर्थ पर चढ़कर बैठे रहे।

परिवार से मिलने की थी जल्दी

शिवम दुबे ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलना चाहते थे। उनके घर पर चार साल का बेटा अयान और दो साल की बेटी मेहविश उनका इंतजार कर रहे थे। दुबे ने बताया कि उस समय फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने ट्रेन से जाने का फैसला किया। 'कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह जल्दी अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ ली। हम सड़क से भी जा सकते थे, लेकिन ट्रेन ज्यादा तेज थी।'

पहचान छिपाने के लिए बनाया खास प्लान

अपनी लंबी कद-काठी के कारण शिवम दुबे को पहचानना आसान होता है, इसलिए उन्होंने यात्रा के दौरान पहचान छिपाने के लिए खास तैयारी की। उन्होंने मास्क और फुल स्लीव टी-शर्ट पहन रखी थी, ट्रेन छूटने से सिर्फ 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन में चढ़ते ही सीधे टॉप बर्थ पर जाकर लेट गए; इस तरह वह पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों की नजरों से बचते रहे।

TC ने पूछा – ‘क्रिकेटर हो?’

यात्रा के दौरान सबसे दिलचस्प पल तब आया जब टिकट कलेक्टर (TC) टिकट चेक करने पहुंचा। चार्ट पर नाम देखकर उसने पूछा, 'शिवम दुबे? वो कौन है, क्रिकेटर?' इस दौरान दुबे की पत्नी अंजुम ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'नहीं-नहीं, वो कहां से आएगा।' उनके इस जवाब से TC को शक नहीं हुआ और दुबे की पहचान छिपी रही।

बोरीवली पहुंचने पर हुई चिंता

हालांकि यात्रा आराम से पूरी हो गई, लेकिन बोरीवली स्टेशन पहुंचने से पहले दुबे थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने बताया कि रात में जब वह वॉशरूम तक गए तब किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन दिन में स्टेशन पर उतरना थोड़ा मुश्किल हो सकता था।

मुंबई पुलिस की ली मदद

बोरीवली स्टेशन पर सुरक्षित उतरने के लिए शिवम दुबे ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को पहले लगा कि वह एयरपोर्ट पर उतरेंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दुबे ट्रेन से आ रहे हैं तो उन्हें भी हैरानी हुई। इसके बाद पुलिस ने दुबे को एस्कॉर्ट देकर सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन

शिवम दुबे का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन शानदार रहा। वह टीम इंडिया के फिनिशर की भूमिका में नजर आए। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में 2 छक्के और 3 चौके लगाए, पूरे टूर्नामेंट में 8 पारियों में 235 रन बनाए, औसत: 39.16, स्ट्राइक रेट: 169.06, उनकी इस शानदार बल्लेबाजी ने भारत की वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई।