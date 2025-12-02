स्पोर्ट्स डेस्क: बेंगलुरु का मशहूर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर सुर्खियों में है। कर्नाटक सरकार ने आगामी IPL 2026 से पहले स्टेडियम के लिए नई सुरक्षा मंजूरी की मांग की है। इससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के होम मैचों पर बड़ा असर पड़ सकता है और टीम को अपना घरेलू मैदान बदलना पड़ सकता है।

PWD ने मांगी नई स्ट्रक्चरल सेफ़्टी रिपोर्ट

कर्नाटक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने KSCA को नोटिस भेजकर कहा है कि स्टेडियम की स्ट्रक्चरल फिटनेस का ताज़ा परीक्षण NABL-सर्टिफाइड विशेषज्ञों से कराया जाए। स्पष्ट चेतावनी दी गई है- जब तक रिपोर्ट सुरक्षित नहीं आती, तब तक IPL 2026 में यहां कोई मैच नहीं होगा। सरकार का रुख साफ है: “सुरक्षा पहले, क्रिकेट बाद में।”

स्टाम्पीड घटना के बाद बढ़ी सख्ती

RCB की जीत के बाद जून में हुए एक भीड़भाड़ कार्यक्रम में 11 लोगों की मौत के बाद हालात बदल गए थे। जांच आयोग की रिपोर्ट में स्टेडियम को “बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित” बताया गया। इसके बाद, WODI World Cup की मेजबानी छिनी, WPL मैच शिफ्ट किए गए, 2026 T20 World Cup में भी बेंगलुरु को मौका नहीं मिला। इस घटनाक्रम ने IPL 2026 की तैयारियों को और गंभीर बना दिया है।

RCB का होम ग्राउंड खतरे में, पुणे विकल्प में

चिन्नास्वामी स्टेडियम RCB की पहचान का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने की स्थिति में टीम को अपना होम बेस पुणे के MCA स्टेडियम में शिफ्ट करना पड़ सकता है। RCB मैनेजमेंट ने वैकल्पिक प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि स्थिति काफी अनिश्चित है।

नई इंटरनेशनल स्टेडियम की योजना, लेकिन इंतज़ार लंबा

कर्नाटक कैबिनेट ने हाल ही में अनेकल में एक नया आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनाने को मंजूरी दी है। लेकिन यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 से पहले तैयार नहीं होगा, यानी IPL 2026 की मेजबानी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब अगर चिन्नास्वामी फेल हुआ, तो RCB को IPL 2027 तक अपने घर से दूर खेलना पड़ सकता है।