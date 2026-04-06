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गुवाहाटी : मुंबई इंडियंस (MI) के बॉलिंग कोच पारस म्हम्ब्रे ने पुष्टि की है कि कप्तान हार्दिक पांड्या टीम के आगामी IPL 2026 मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मंगलवार को ACA स्टेडियम में खेला जाएगा। पांड्या बीमारी के कारण नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए थे जिसमें टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रविवार रात को वह गुवाहाटी में MI के नेट्स पर लौटे, जहां उन्होंने अच्छी लय में गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। 

मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्हम्ब्रे ने कहा, 'वह उपलब्ध रहेंगे। कल उन्होंने 2 घंटे तक नेट्स पर अच्छा अभ्यास किया, इसलिए वह पूरी तरह से फिट और ठीक हैं। वह चोटिल नहीं थे, बल्कि अस्वस्थ थे; इसी वजह से वह पिछला मैच नहीं खेल पाए थे।' पिछले मैच में पांड्या की गैरमौजूदगी के कारण MI को अपनी टीम संयोजन में बदलाव करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को ट्रेंट बोल्ट की जगह टीम में शामिल किया गया, जबकि दीपक चाहर भी टीम का हिस्सा बने थे। 

म्हम्ब्रे ने आगे कहा, 'खैर, मेरा मानना ​​है कि यह एक ऐसी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। चोटों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास एक बेहतरीन टीम है जिसमें पर्याप्त खिलाड़ी मौजूद हैं। हम पिच की स्थिति और संयोजन को देखते हुए अलग-अलग खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। मेरा मानना ​​है कि यह केवल टीम संयोजन में किया गया एक बदलाव था। जाहिर है कि हार्दिक आपको एक ऑलराउंडर के तौर पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों का विकल्प देते हैं। चूंकि वह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमें एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो उनकी जगह लेकर उस भूमिका को निभा सके। यह पूरी तरह से एक रणनीतिक फैसला था, जिसे हमने अपनाया।' 

MI पहली बार गुवाहाटी में IPL का कोई मैच खेलने जा रही है। इस मैच में जिस मुकाबले को देखने के लिए हर कोई उत्सुक होगा, वह यह है कि RR के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल, MI के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना किस तरह करते हैं। 