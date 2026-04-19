कोलकाता : राजस्थान रॉयल्स (RR) पर अपनी टीम की जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने यह जीत टीम के फैंस को समर्पित की और रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। छह मैचों की निराशा और दिल टूटने के बाद आखिरकार किस्मत KKR पर मेहरबान हुई जिसने रविवार को कोलकाता में हार के जबड़े से RR के खिलाफ 4 विकेट से जीत छीन ली।

KKR के शानदार गेंदबाज़ी प्रदर्शन के बाद जिसमें वरुण (3/14) और कार्तिक (3/22) ने तीन-तीन विकेट लिए RR सिर्फ 155/9 तक ही पहुंच पाई, जबकि वैभव सूर्यवंशी (28 गेंदों में 46 रन, छह चौके और दो छक्के) और यशस्वी जायसवाल (29 गेंदों में 39 रन, चार चौके और दो छक्के) के बीच 81 रनों की साझेदारी हुई थी। जवाब में KKR ने एक आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए गड़बड़ कर दी। जब टीम 85/6 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी तब रिंकू (34 गेंदों में 53*, पाँच चौके और दो छक्के) और अनुकूल रॉय (16 गेंदों में 29*, एक चौका और दो छक्के) के बीच सातवें विकेट की साझेदारी ने KKR को दो गेंदें शेष रहते जीत दिला दी।

KKR की जीत के बाद रहाणे ने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी भावनाएं थीं। मैं रिंकू, अनुकूल रॉय और वरुण के लिए सचमुच बहुत खुश हूं। जिस तरह से उन दोनों ने उस साझेदारी में बल्लेबाजी की उससे मैं बहुत खुश हूं। मुझे आमने-सामने बातचीत करना पसंद है। यह स्थितियों को अच्छी तरह से समझने के बारे में है। यह जीत आत्मविश्वास देगी। बल्लेबाजी के लिहाज से अभी भी सुधार की गुंजाइश है।'

रहाणे ने तीन विकेट लेने वाले हीरो कार्तिक के बारे में कहा कि इस युवा गेंदबाज को अपनी काबिलियत के बारे में पूरी स्पष्टता है। उन्होंने आगे कहा, 'वह अभी युवा है, और उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसे वह आत्मविश्वास हासिल करते देखकर बहुत खुशी हो रही है। जिस गति से वह गेंदबाजी कर रहा है, वह कमाल की है। हर मैच से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहीं से क्रिकेट की समझ आती है।'

अपनी टीम और खासकर अपने स्ट्राइक रेट को लेकर हो रही चर्चा पर रहाणे ने कहा, 'कभी-कभी मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है। खेल को आखिर तक ले जाओ और हमने देखा कि आज क्या हुआ। हमारे लिए यह एक बड़ी राहत थी। हमें इस पर सोचना होगा और सीखना होगा। एक टीम के तौर पर हमें एकजुट होना होगा और आपस में साफ-साफ बात करनी होगी। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत शानदार रहा है। फैन्स भी जबरदस्त रहे हैं, यह जीत उन्हीं की है। बहुत ही पॉजिटिव, आपको वह पॉजिटिव वाइब मिलती है।'