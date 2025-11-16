स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि IPL 2026 का मिनी-ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित होगा। इस आधिकारिक पुष्टि से पहले मीडिया और स्पोर्ट्स पोर्टल्स में तारीख और विदेशी स्थान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिन्हें अब सटीकता मिल गई है।

रिटेंशन अपडेट

IPL 2026 के लिए रिटेंशन विंडो 15 नवंबर, 2025 को बंद हो गई, जिसमें सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी अंतिम टीम सूची की पुष्टि की। कुल 173 खिलाड़ी रिटेन किए गए, जिनमें 49 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। अधिकतम 25 खिलाड़ियों के रिटेंशन की अनुमति के साथ, अधिकांश फ्रेंचाइजियों ने अपने मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखा।

पंजाब किंग्स ने 21 खिलाड़ियों के साथ सबसे ज्यादा स्थिरता दिखाई। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स ने 20-20 खिलाड़ियों को रिटेन किया।

मिनी-ऑक्शन और बिडिंग

इस मिनी-ऑक्शन में कुल ₹237.55 करोड़ का पूल उपलब्ध होगा, जिसे 77 खाली खिलाड़ियों की जगह भरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

KKR के पास सबसे बड़ा बचा हुआ पूल है, ₹64.3 करोड़ के साथ 13 स्लॉट भरने के लिए। CSK के पास दूसरा सबसे बड़ा पूल, ₹43.4 करोड़, 9 स्लॉट भरने के लिए।

रिटेंशन डे हाइलाइट्स

CSK और KKR ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए। CSK ने 11 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया, जबकि KKR ने 8 खिलाड़ियों को छोड़ा। KKR ने प्रमुख खिलाड़ियों में से आंद्रे रसेल को रिलीज़ किया, जबकि अजिंक्य रहाणे को बरकरार रखा।

CSK ने मथीशा पथिराना को रिलीज़ किया और रवीन्द्र जड़ेजा और सैम कुरेन को RR के साथ ट्रेड कर संजू सैमसन को हासिल किया।

इन बड़े खिलाड़ी मूवमेंट और उपलब्ध पूल के साथ, CSK और KKR के बीच मिनी-ऑक्शन में कई बड़े और रोमांचक बिडिंग वार की उम्मीद है, जो नए रिकॉर्ड कीमतों को जन्म दे सकते हैं।