स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले Chennai Super Kings ने अपने इतिहास के महान खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए Hall of Fame की शुरुआत की है। इसके पहले सदस्य के रूप में Suresh Raina और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज Matthew Hayden को शामिल किया गया। यह सम्मान चेपॉक स्टेडियम में आयोजित ‘Roar 26’ फैन इवेंट के दौरान दिया गया।

सुरेश रैना का CSK में शानदार करियर

सुरेश रैना, जिन्हें “चिन्ना थाला” के नाम से भी जाना जाता है, CSK के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने 2008 से 2021 तक टीम के लिए खेलते हुए 2010, 2011, 2018 और 2021 में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।

रैना आज भी CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 5,529 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 चैंपियंस लीग टी20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी जीता था।

मैथ्यू हेडन का दमदार योगदान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने 2008 से 2010 तक CSK के लिए खेलते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। हेडन 2009 में CSK के लिए Orange Cap जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, जब उन्होंने 572 रन बनाए थे। उन्होंने CSK के लिए कुल 1,117 रन बनाए और 8 अर्धशतक लगाए। वह 2010 में IPL जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे।

‘Roar 26’ इवेंट में जुटे CSK के दिग्गज खिलाड़ी

‘Roar 26’ इवेंट CSK परिवार के लिए एक रीयूनियन जैसा रहा, जहां कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शामिल हुए। इस इवेंट में Muttiah Muralitharan, Ambati Rayudu, Lakshmipathy Balaji, S Badrinath और Michael Hussey जैसे कई पूर्व खिलाड़ी शामिल हुए और टीम के इतिहास को याद किया।