नेशनल डेस्क: IPL 2026 की शुरुआत से पहले फ्रेंचाइज़ी मार्केट में खिलाड़ी ट्रेड की धूम मची हुई है। इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने आपसी समझौते के तहत स्टार खिलाड़ियों का आदान-प्रदान किया है। इस बड़े सौदे में रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की जगहों में अदला-बदली हुई है, जिससे दोनों टीमों के खेल की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

रवींद्र जडेजा अब RR के साथ

12 सीज़न तक CSK का हिस्सा रहे सीनियर ऑलराउंडर जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। उनकी नई फीस ₹14 करोड़ तय हुई है, जो पहले ₹18 करोड़ थी। जडेजा के आने से RR के ऑलराउंड विभाग में मजबूती आएगी और टीम की बैटिंग और बॉलिंग बैलेंसिंग में सुधार होगा।

संजू सैमसन CSK में शामिल

RR के कप्तान और भारत के प्रमुख विकेटकीपर-बैटर संजू सैमसन अब CSK की ओर से खेलेंगे। उनकी फीस ₹18 करोड़ बरकरार रहेगी। 177 मैचों के अनुभव के साथ, सैमसन CSK के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल होंगे और टीम के लिए अहम रोल निभाएंगे।

🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 - Player Trade updates



🧵 A look at all the trades ahead of today's retention deadline 🙌



Details of all trades ▶️ https://t.co/wLTQBlcame pic.twitter.com/OfmEpSM4Bi — IndianPremierLeague (@IPL) November 15, 2025

अन्य प्रमुख ट्रेड और अपडेट

सैम करन – इंग्लिश ऑलराउंडर CSK से RR में ट्रांसफर। फीस ₹2.4 करोड़।

मोहम्मद शमी – सनराइजर्स हैदराबाद से LSG में शामिल, फीस ₹10 करोड़।

मयंक मार्कंडेय – KKR से MI में वापसी, फीस ₹30 लाख।

अर्जुन तेंदुलकर – MI से LSG में ट्रांसफर, फीस ₹30 लाख।

नीतीश राणा – RR से DC में शामिल, फीस ₹4.2 करोड़।

डोनोवन फरेरा – DC से RR में वापसी, फीस ₹1 करोड़।

इस ट्रेड विंडो में कुल मिलाकर कई टीमों ने अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार किया है। जडेजा और सैमसन जैसे खिलाड़ी अपनी नई टीमों में कैसे तालमेल बनाएंगे, यह आईपीएल 2026 के रोमांचक सीज़न के लिए रोमांचक संकेत देता है।