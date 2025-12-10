Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के माहिका शर्मा संग रिश्ते को लेकर सारी अफवाहों पर विराम लगाते हुए अपने रिश्ते को कंफर्म किया है। BCCI द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में हार्दिक पंड्या ने अपनी इंजरी से वापसी के सफर पर बात करते हुए अपनी निजी जिंदगी के एक खास शख्स का जिक्र किया। पंड्या ने कहा, 'जब से मेरी जिंदगी में आई हैं, तब से चीजें मेरी जिंदगी में चीजें अच्छी हो रही हैं।' लेकिन माहिका से पहले भी हार्दिक रिलेशनशिप में रहे चुके हैं जिसमें नताशा स्टैंकोविक से उन्होंने शादी की और दोनों का बेटा भी है। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। इसके अलावा भी हार्दिक की जिंदगी में कई महिलाएं आई जिनसे वह रिलेशनशिप में रह चुके हैं। 

लिशा शर्मा

हार्दिक 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के आसपास कोलकाता की मॉडल लीशा शर्मा को डेट कर रहे थे। पार्टियों और इवेंट्स में साथ-साथ देखे जाने वाले इस कपल ने 2017 में करियर पर फोकस करने के लिए अलग होने से पहले खुद को लोगों की नजरों से बचाए रखा। 

PunjabKesari

एली अवराम 

स्वीडिश-ग्रीक एक्ट्रेस एली अवराम का नाम हार्दिक के साथ शादियों और इवेंट्स के बाद जोड़ा गया जिसमें उनके भाई क्रुणाल की 2017 की शादी भी शामिल है। ऐसा एक साल तक चला, जो 2018 की शुरुआत में नताशा की सगाई की अफवाहों के बीच चुपचाप खत्म हो गया। 

ईशा गुप्ता और उर्वशी रौतेला

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता का 2018 में मुंबई में एक पार्टी में हार्दिक के साथ दिखना अफेयर की चर्चाओं को छेड़ गया। उर्वशी रौतेला का नाम सोशल सर्कल के ज़रिए जोड़ा गया था। दोनों ने सीरियस रिलेशनशिप से इनकार किया जिससे हार्दिक की "खिलाड़ी" वाली इमेज और मजबूत हुई। 

PunjabKesari

नताशा स्टेनकोविक

नताशा स्टेनकोविक 2018 में हार्दिक की ज़िंदगी में आईं। उन्होंने 2020 के लॉकडाउन में शादी की और नताशा ने उनके बेटे अगस्त्य को जन्म दिया, 2023 में शादी की कसमें दोहराईं, और जुलाई 2024 में "अलग होने" का हवाला देते हुए अलग हो गए जबकि को-पेरेंटिंग जारी रखी। 

हार्दिक पंड्या और नतासा स्टेनकोविक का तलाक, 70% संपत्ति होगी ट्रांसफर: रिपोर्ट - hardik pandya natasa stankovic serbian wife hardik natasa divorcing-mobile

जैस्मिन वालिया

अलग होने के बाद हार्दिक का नाम ब्रिटिश-पंजाबी सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ जुड़ा। ग्रीस वेकेशन की तस्वीरों और IPL में आने से अफवाहें चरम पर थीं। 6-8 महीने का यह रिश्ता 2025 के बीच तक धीरे-धीरे खत्म हो गया। 

क्या इस हसीना से पक गई हार्दिक पांड्या की खिचड़ी, देखने पहुंची IND vs PAK मैच - jasmin walia seen in ind vs pak match give flying kiss to hardik pandya-mobile

माहिका शर्मा

हार्दिक का अब 24 साल की दिल्ली में जन्मी मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ रिलेशन में है। माहिका ने मनीष मल्होत्रा ​​के साथ काम किया है, और बादशाह और गुरु रंधावा के म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी है। 