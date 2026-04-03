नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले राउंड के मैच के बाद उन चार टीमों के बारे में शुरुआती भविष्यवाणी की है जो प्लेऑफ में जगह बना सकती हैं। इस राउंड में हर फ्रेंचाइजी ने कम से कम एक मैच खेला है। दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व मेंटर को लगता है कि मुंबई इंडियंस (MI), दिल्ली कैपिटल्स (DC), राजस्थान रॉयल्स (RR) और पंजाब किंग्स (PBKS) प्लेऑफ में एक-दूसरे का सामना कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को लगने वाली अचानक चोटें इन रैंकिंग को बदल सकती हैं।

पीटरसन ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'इस सीजन में IPL के पहले राउंड के मैच देखने के बाद अभी की स्थिति के हिसाब से सिर्फ अपने अंदाजे के आधार पर ये टॉप 4 टीमें MI, DC, RR, PUNJAB हो सकती हैं। चोटों वगैरह की वजह से यह सब बदल सकता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है।'

उनकी प्लेऑफ लिस्ट से सबसे बड़ा नाम जो बाहर है, वह है डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एक जबरदस्त जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। पीटरसन के अनुसार, RCB के मिडिल ऑर्डर का फॉर्म और हेजलवुड की फिटनेस 2025 के चैंपियन को लिस्ट से बाहर रखने के मुख्य कारण हैं। उन्होंने X पर लिखा, 'RCB को लेकर मेरी चिंता उनके मिडिल ओवर्स और स्पिनर्स हैं और हेजलवुड की फिटनेस। याद रखें - गेंदबाज ही आपको चैंपियनशिप जिताते हैं।'

RCB और मुंबई इंडियंस को 200 से ज्यादा के स्कोर का आसानी से पीछा करते देखने के बाद पीटरसन को यह भी लगता है कि इस सीजन में कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं है। उनके अनुसार टॉस बहुत ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन इस सीजन की सबसे अजीब बात यह है कि बल्लेबाजों को यह नहीं पता कि पहली पारी में उन्हें कितना जोर लगाना है। एक अच्छा स्कोर क्या है? औसत निकालकर देखें, तो क्या आप सच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने ज्यादातर मैच जीत सकते हैं? टॉस उतना ही जरूरी है जितनी आपकी टीम!'

45 साल के इस खिलाड़ी के मुताबिक 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), तीन बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और 2016 की टाइटल विजेता सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को टाइटल की दौड़ में शामिल होने के लिए कुछ असाधारण करना होगा और बड़े बदलाव लाने होंगे। उन्होंने X पर एक और पोस्ट में लिखा, 'मेरे लिए CSK/SRH/KKR को टाइटल का दावेदार मानने के लिए, उन्हें कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना होगा।'