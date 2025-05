खेल डैस्क : वानखेड़े स्टेडियम में एक बार फिर से दर्शकों को सूर्यकुमार यादव का तूफान देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में सूर्यकुमार ने 43 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए और स्कोर 5 विकेट खोकर 180 तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में तो सूर्यकुमार शानदार रहे। उन्होंने पारी खत्म होने के बाद इस पर बात करते हुए कहा कि इंतजार करने से आपको जीवन में बहुत सी सच्चाई मिलती है, मुझे लगा कि मैं अंदर से अच्छा था। मैंने अब तक ओस की जांच नहीं की है, लेकिन हमें लगा कि यह 160-165 का विकेट है, हमें 15 रन अतिरिक्त मिले। इसका हमें फायदा होगा। बहरहाल, सूर्यकुमार इस सीजन में अब डेथओवर्स (16-20 ओवर) में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले आंद्रे रसेल के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

