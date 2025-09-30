गुंटूर , आंध्र प्रदेश ( निकलेश जैन ) 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में अंतिम निर्णायक 11 वें राउंड के ठीक पहले शीर्ष वरीय तमिलनाडू के ग्रांड मास्टर पी इनियन नें अभी तक जोरदार लय में चल रहे चार बार के राष्ट्रीय चैम्पियन पीएसपीबी के कृष्णन शशिकिरण को पराजित करते हुए एकल बढ़त हासिल कर ली है और बेहतर टाईब्रेक के चलते अगर वह कल सफ़ेद मोहरो से अपनी बाजी अभिजीत गुप्ता से ड्रॉ भी खेलते है तो उनका खिताब जीतना तय नजर आ रहा है ।

आज दसवें राउंड में काले मोहरो से खेल रहे इनियन नें किंग्स इंडियन अटैक ओपनिंग खेलते हुए आक्रामक नजरिया अपनाया पर अनुभवी कृष्णन शशिकिरण नें खेल को कभी भी नियंत्रण से बाहर जाने नहीं दिया और जब खेल हाथी के एंडगेम में लगभग ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था उनसे शशिकिरण नें राजा की एक गलत चाल चली और उन्हे लगातार दो चालों में दो प्यादे खोने पड़े और 60 चालों में इनियन नें यह बेहद कीमती जीत दर्ज की जो संभवतः उन्हे उनका पहला राष्ट्रीय खिताब दिला सकती है ।

दूसरे और तीसरे बोर्ड पर केरला के गौतम कृष्णा से तेलंगना के विग्नेश वी नें और रेल्वे के अरोण्यक घोष से गोवा के ऋत्विज परज नें ड्रॉ खेला , खैर आज कई बोर्ड पर परिणाम जीत और हार में आए चौंथे बोर्ड पर पीएसपीबी के अभिजीत गुप्ता नें महाराष्ट्र के कशिश मनोज जैन को और पांचवें बोर्ड पर रेल्वे के आयुष शर्मा नें हरयाणा के आदित्य ढींगरा को पराजित करते हुए 8 अंक बनाकर खुद को पदक सूची में बनाए रखा है ।