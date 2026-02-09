सिडनी : भारतीय महिला क्रिकेट टीम मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है जो 15 फरवरी से शुरू होगी। भारत के इस दौरे में तीन टी20 मैच, तीन वनडे इंटरनेशनल और एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच शामिल होगा। हरमनप्रीत कौर सभी फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंधाना उप-कप्तान बनी रहेंगी। सोमवार को BCCI विमेन द्वारा जारी एक वीडियो में भारतीय क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए काफी उत्साहित दिख रही थीं। टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज स्मृति ने RCB के दूसरा WPL खिताब जीतने के बाद हुए जश्न और नेशनल ड्यूटी पर वापस आने के बारे में बात की।

BCCI द्वारा X पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'बहुत व्यस्त था, मैं कहूंगी, लेकिन इसके लायक था। हमने बहुत मजे किए, लेकिन अब नेशनल ड्यूटी पर वापस आ गए हैं।' भारत अपना पहला T20I मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 15 फरवरी को खेलेगा, इसके बाद दूसरा T20I मैच कैनबरा के मनुका ओवल में 19 फरवरी को और तीसरा मैच एडिलेड ओवल में 21 फरवरी को होगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज जून में होने वाले ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए महत्वपूर्ण तैयारी होगी। T20I के बाद ध्यान वनडे सीरीज पर जाएगा, जो 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में शुरू होगी। इसके बाद टीमें दूसरे और तीसरे वनडे के लिए होबार्ट के बेलेरिव ओवल जाएंगी, जो क्रमशः 27 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाएंगे।

यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें वनडे में मिलेंगी, जब पिछले साल अक्टूबर में महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट से जीत हासिल की थी। यह ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी एलिसा हीली की आखिरी सीरीज भी होगी क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि वह भारत दौरे के बाद सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी। यह दौरा प्रतिष्ठित एक टेस्ट मैच के साथ समाप्त होगा, जो 6 से 9 मार्च तक पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारतीय महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शेड्यूल

टी20 इंटरनेशनल सीरीज

पहला मैच - 15 फरवरी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

दूसरा मैच - 19 फरवरी, एडिलेड ओवल

तीसरा मैच - 21 फरवरी, एडिलेड ओवल

वनडे सीरीज

पहला मैच - 24 फरवरी, ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में

दूसरा मैच - 27 फरवरी, होबार्ट के बेलेरिव ओवल में

तीसरा मैच - एक मार्च, होबार्ट के बेलेरिव ओवल में

टेस्ट मैच

एक टेस्ट मैच 6 से 9 मार्च तक पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।