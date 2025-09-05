स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के बीच मुकाबले से होगी। जो दुबई के मैदान पर खेला जाएगा। 10 सितंबर को दूसरे मैच में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया की टक्कर यूएई से होगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। जबकि अब UAE ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी। मुहम्मद वसीम UAE के कप्तान है। UAE ने अपनी टीम में 20 साल के एक युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को शामिल किया है जिनका ताल्लुक भारत से है।

UAE टीम ने एशिया कप के लिए भारतीय मूल के क्रिकेटर आर्याश शर्मा को अपनी 17 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया है। आर्याश संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलते है। वह एक विकेटकीपर बल्लेबाज है। उनका जन्म 3 दिसंबर 2004 को गाजियाबाद, भारत में हुआ। वह दो साल की उम्र में अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात चले गए। उन्होंने दुबई स्थित मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में पढ़ाई करने के बाद अब वह यूएई क्रिकेट टीम के लिए खेलते है। एशिया कप में UAE के ओपनिंग मैच में भारत के खिलाफ उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है।

आर्याश ने अपने एक दिवसीय इंटरनेशनल करियर की शुरुआत वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ में जर्सी के खिलाफ की थी। आर्याश अब तक 18 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके है जिसमें वे 700 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे। आर्याश ने वेस्टइंडीज में 2022 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में UAE का प्रतिनिधित्व किया। मार्च 2023 में आर्याश को 2023 नेपाल ट्राई सीरीज के लिए सीनियर नेशनल टीम में शामिल किया गया जिसके जरिए UAE ने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था।

एशिया कप के लिए UAE टीम :

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्याश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।