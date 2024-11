मुंबई : न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-2 से पिछड़कर घरेलू श्रृंखला गंवा चुकी भारतीय टीम (Team India) ने स्टीक गेंदबाजी कर रहे मेहमान टीम के गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजों के प्रदर्शन सुधार के लिए जमकर पसीना बहाया क्योंकि यहां तीसरे टेस्ट में भी स्पिन की अनुकूल पिच होने की चर्चा है। वानखेड़े स्टेडियम में नेट सत्र से पता चलता है कि शुक्रवार से शुरू हो रहे अंतिम टेस्ट से पहले टीम प्रबंधन कितना तत्पर है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज इस टेस्ट श्रृंखला में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। नेट सत्र से पहले उन्होंने मैदानकर्मियों को 4 अभ्यास नेट पर अतिरिक्त सफेद लाइन खींचने के लिए कहा। ऐसा आम तौर पर इसलिए किया जाता है जिससे कि बल्लेबाजों को गेंद की लाइन और लेंथ की जानकारी रहे।

बेंगलुरू में पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने सटीक लाइन और उछाल लेती गेंदों के खिलाफ घुटने टेके जबकि पुणे में दूसरे मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर ने 2 पारियों में 13 विकेट चटकाए। पारंपरिक स्पिन के विपरीत भारतीय बल्लेबाजों के पास सेंटनर की गेंदों का कोई जवाब नहीं था जो एमसीए स्टेडियम की पिच पर एक ही स्थान पर गिर रहीं थी लेकिन कुछ टर्न कर रहीं थी जबकि कुछ सीधी निकल रहीं थी। यह स्पष्ट है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि उनके बल्लेबाज अंतिम टेस्ट में बेहतर तैयारी के साथ उतरें।

