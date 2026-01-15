नई दिल्ली : भारत के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह सीरीज, जो 21 से 31 जनवरी तक खेली जानी है। भारत की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है, जो 7 फरवरी से शुरू होगा। ऐसे में अब सुंदर के टी20 विश्व कप में खेलने पर भी संश्य पैदा हो गया है।

जानकारी के मुताबिक वाशिंगटन अभी भी उस साइड स्ट्रेन से उबर रहे हैं जो उन्हें पिछले हफ्ते वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान लगी थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पहले इस चोट को उनकी बाईं निचली पसली में अचानक होने वाली परेशानी बताया था। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह चोट टी20 वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर असर डालेगी या नहीं। भारत टूर्नामेंट का अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ खेलेगा।

दिल्ली के बैटिंग ऑलराउंडर आयुष बडोनी को वनडे सीरीज के लिए वाशिंगटन की जगह टीम में शामिल किया गया है। हालांकि सेलेक्टर्स ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि बडोनी को T20I टीम में भी शामिल किया जाएगा या नहीं। भारत को न्यूजीलैंड टी20आई में वाशिंगटन की गैरमौजूदगी से ज्यादा चिंता होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते कई अहम ऑलराउंडर टीम में शामिल होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में हैं। अक्षर पटेल, जो T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड T20I सीरीज दोनों के लिए उप-कप्तान भी हैं, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे के साथ उपलब्ध रहेंगे।

न्यूजीलैंड T20I सीरीज के लिए भारत की टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध नहीं), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।