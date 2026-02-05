स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को लेकर एक अहम चेतावनी सामने आई है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वरुण आरोन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका नहीं, बल्कि न्यूज़ीलैंड इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में भारत ने न्यूज़ीलैंड को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 से हराया था, इसके बावजूद आरोन की राय अलग है।

वरुण आरोन ने क्यों बताया न्यूज़ीलैंड को बड़ा खतरा?

वरुण आरोन ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाजों की स्पिन खेलने की क्षमता और भारतीय परिस्थितियों में अनुभव उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। 'न्यूज़ीलैंड के पास ऐसे कई बल्लेबाज हैं जो स्पिन को बहुत अच्छे से खेलते हैं। उपमहाद्वीप में सफल होने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है,' — वरुण आरोन

उन्होंने कहा कि कीवी खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने का लंबा अनुभव है, जिससे वे भारत की पिचों और हालात को अच्छी तरह समझते हैं।

डैरिल मिचेल और ‘नेवर गिव अप’ रवैया

आरोन के मुताबिक, डैरिल मिचेल इस समय शानदार फॉर्म में हैं और वे न्यूज़ीलैंड के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। 'न्यूज़ीलैंड की सबसे बड़ी ताकत उनका कभी हार न मानने वाला रवैया है। उनके पास भले ही बड़े सुपरस्टार न हों, लेकिन हर खिलाड़ी योगदान देता है,' — वरुण आरोन

उन्होंने फील्डिंग की भी तारीफ की और कहा कि कीवी टीम मैदान पर काफी रन बचाती है, जो बड़े टूर्नामेंट में फर्क पैदा करता है।

न्यूज़ीलैंड का संतुलित गेंदबाजी आक्रमण

वरुण आरोन ने न्यूज़ीलैंड की गेंदबाजी को भी बेहद संतुलित बताया। 'चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, न्यूज़ीलैंड के पास हर विकल्प मौजूद है। मिशेल सैंटनर जैसे खिलाड़ी धीमी पिचों पर बेहद प्रभावी साबित हो सकते हैं,' उन्होंने कहा कि आईपीएल अनुभव के कारण कीवी गेंदबाजों को हर वेन्यू की अच्छी समझ है।

ग्रुप बी में न्यूज़ीलैंड का शेड्यूल

न्यूज़ीलैंड को ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उनके साथ ये टीमें हैं: साउथ अफ्रीका,अफगानिस्तान,यूएई, कनाडा

न्यूज़ीलैंड के मैच:

8 फरवरी: अफगानिस्तान के खिलाफ

10 फरवरी: यूएई के खिलाफ

14 फरवरी: साउथ अफ्रीका के खिलाफ

17 फरवरी: कनाडा के खिलाफ

आरोन ने खास तौर पर अफगानिस्तान को डार्क हॉर्स बताया और कहा कि वे किसी भी टीम को हराने का दम रखते हैं।