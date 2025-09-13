स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रविवार, 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की टीम में वापसी हो सकती है। सुपर-4 की दौड़ के लिहाज से अहम इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट रणनीति में बदलाव पर विचार कर रहा है

बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की संभावना नहीं

यूएई के खिलाफ पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी क्रम में कुछ बदलाव किए थे। शुभमन गिल की ओपनिंग में वापसी हुई, जबकि संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में मौका मिला। पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम पांच प्रमुख बल्लेबाजों शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और संजू सैमसन के साथ उतर सकती है।

शिवम दुबे का कट सकता है पत्ता

यूएई के खिलाफ टीम ने तीन ऑलराउंडर्स हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को मैदान में उतारा था। हालांकि, पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक अनुभवी तेज गेंदबाज की जरूरत महसूस की जा सकती है। ऐसे में अर्शदीप सिंह की प्लेइंग इलेवन में वापसी की पूरी संभावना है। यदि अर्शदीप को शामिल किया जाता है, तो शिवम दुबे को बाहर बैठना पड़ सकता है।

तीन तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

कुलदीप यादव ने हालिया प्रदर्शन से अपनी उपयोगिता साबित की है। दुबई की पिच को देखते हुए वे वरुण चक्रवर्ती के साथ स्पिन विभाग की कमान संभाल सकते हैं। अक्षर पटेल तीसरे स्पिन विकल्प के तौर पर टीम में बने रहेंगे। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या पर रहेगी।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे / अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।