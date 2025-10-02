ब्रिस्बेन: भारतीय अंडर-19 टीम ने गुरुवार को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले युवा टेस्ट में जोरदार जीत दर्ज की। मेहमान भारतीय खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया को पारी और 58 रनों से रौंद दिया। इस जीत ने न केवल भारत की प्रतिभा को उजागर किया बल्कि जूनियर स्तर पर टीम की श्रेष्ठता भी साबित कर दी।

वैभव और वेदांत की चमक

भारत की पहली पारी पूरी तरह वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी के नाम रही। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन शतक जड़े और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुँचाया। उनके संयम और आक्रामकता से भरे खेल ने भारतीय बल्लेबाजी की नींव इतनी मजबूत कर दी कि टीम को मैच में दूसरी बार बल्लेबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।

दीपेश का ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पर कहर

गेंदबाजी में सबसे बड़ा सितारा बने मध्यम तेज़ गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन। पहली पारी में 5 विकेट लेने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में तीन और विकेट झटके। उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार दबाव में रहे। दीपेश के अलावा किशन कुमार, खिलान पटेल और अनमोलजीत सिंह ने भी शानदार सहयोग दिया और बाकी विकेट आपस में बांट लिए।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी ध्वस्त

कड़ी चुनौतियों का सामना कर रही ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम दूसरी पारी आठ रन पर एक विकेट से आगे बढ़ाने उतरी थी। लेकिन पूरी टीम 49.3 ओवर में सिर्फ 127 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से लगातार विकेट झटके और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कोई बड़ी साझेदारी बनाने का मौका ही नहीं दिया।

भारत की ताकतवर शुरुआत

युवा स्तर पर इस जीत ने भारत को टेस्ट सीरीज में शुरुआती बढ़त दिला दी है। बल्लेबाजी में शतकवीर वैभव और वेदांत, और गेंदबाजी में दीपेश का प्रदर्शन टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ और भविष्य की मजबूती का साफ संकेत देता है।