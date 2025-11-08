हांगकांग : भारत लगातार तीन हार के साथ हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गया जबकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने शनिवार को अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कुवैत के खिलाफ पूल सी के ‘करो या मरो' के मैच में भारत 27 रन से हार गया और ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं कुवैत की टीम ग्रुप में शीर्ष पर रही जबकि पाकिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर रही।

भारत 107 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 79 रन पर छह विकेट गंवाकर आउट हो गया। कुवैत के यासीन पटेल ने 23 रन देकर तीन विकेट लिए। इस नतीजे से पाकिस्तान और कुवैत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए जबकि भारत ‘बाउल' मैच में पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ ‘बाउल' चरण के मैच में भी भारत का संघर्ष जारी रहा।

अभिमन्यु मिथुन (16 गेंद में 50 रन) और दिनेश कार्तिक (14 गेंद में 42 रन) की तेज पारियों के बावजूद भारत अपने 108 रन के स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहा और यूएई के खालिद शाह ने 14 गेंद में 50 रन की तूफानी पारी खेलकर चार विकेट से जीत सुनिश्चित की। इसके बाद नेपाल ने ‘बाउल' मैच में भारत को 92 रन से हरा दिया। नेपाल ने छह ओवर में बिना किसी नुकसान के 137 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर भारत को छह विकेट पर 45 रन पर रोक दिया।

राशिद खान ने नेपाल के लिए 17 गेंद में 55 रन बनाने के बाद तीन विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इस बीच बेन मैकडरमोट (14 गेंद में 51 रन) और कप्तान एलेक्स रॉस (11 गेंद में 50 रन) के अर्धशतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया जबकि क्रिस ग्रीन ने 32 रन देकर तीन विकेट लिए।

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को पांच विकेट से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका के तीन विकेट पर 102 रन बनाने के बाद पाकिस्तान ने अब्दुल समद के 10 गेंद में 50 रन की बदौलत 3.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया 9 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगा जबकि भारत अपना आखिरी बाउल मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा।