स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup 2026 के सुपर-8 चरण में भारत और पाकिस्तान दोनों की सेमीफाइनल राह आसान नहीं दिख रही। एक ओर भारत को बड़े अंतर से जीत की जरूरत है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अब अपने साथ-साथ दूसरे मुकाबलों के नतीजों पर भी निर्भर हो गया है। ऐसे में सवाल यही है—दोनों में किस टीम की स्थिति ज्यादा नाजुक है?

भारत का समीकरण: जीत काफी नहीं, बड़ा अंतर जरूरी

अहमदाबाद में South Africa national cricket team से 76 रन की हार के बाद भारत का नेट रन रेट (-3.800) बुरी तरह गिर गया। इसी बीच West Indies cricket team ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराकर तालिका में मजबूत बढ़त बना ली।

अगर भारत दोनों मैच जीत भी ले

मान लीजिए भारत अपने बचे दोनों मुकाबले जीत लेता है, लेकिन जीत का अंतर बड़ा नहीं होता और साउथ अफ्रीका भी अपने मैच जीत जाता है, तो नेट रन रेट भारत के खिलाफ जा सकता है। यानी सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बड़ी जीत जरूरी है।

अगर भारत एक भी मैच हार गया

अगर भारत जिम्बाब्वे या वेस्टइंडीज में से किसी एक से भी हार जाता है, तो सेमीफाइनल की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रतिद्वंद्वी टीमें पहले ही बेहतर रन रेट बना चुकी हैं।

भारत कैसे कर सकता है क्वालीफाई?

दोनों मैच बड़े अंतर से जीतना होगा।

साउथ अफ्रीका कम से कम एक मैच हारे।

तीन टीमों के बराबर अंकों की स्थिति में भारत NRR में बढ़त बनाए।

भारत के लिए एक सकारात्मक पहलू यह है कि आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ है, जिससे उसे लक्ष्य का स्पष्ट अंदाजा रहेगा।

पाकिस्तान का समीकरण: अब दूसरों के सहारे

इंग्लैंड से दो विकेट की हार और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश में धुलने के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक अंक है। अब उसे श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ-साथ अन्य परिणामों की भी उम्मीद करनी होगी।

पहला रास्ता: अगर New Zealand national cricket team अपने दोनों मैच (श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ) हार जाए और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, तो पाकिस्तान तीन अंकों के साथ आगे निकल सकता है।

दूसरा रास्ता : अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे लेकिन इंग्लैंड से हार जाए और पाकिस्तान भी श्रीलंका को हरा दे, तो दोनों के तीन-तीन अंक होंगे। तब फैसला नेट रन रेट से होगा।

कब खत्म हो जाएगी उम्मीद?

अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच जीत जाता है, तो वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान श्रीलंका से भिड़ने से पहले ही बाहर हो सकता है।

किसकी राह ज्यादा मुश्किल?

भारत के पास समीकरण जटिल जरूर हैं, लेकिन उसकी किस्मत काफी हद तक उसके अपने प्रदर्शन पर निर्भर है। वहीं पाकिस्तान को जीत के साथ-साथ दूसरे मैचों के परिणामों की भी दरकार है। ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की राह ज्यादा कठिन नजर आती है, जबकि भारत के पास अभी भी अपने दम पर स्थिति सुधारने का मौका मौजूद है।