मुंबई : पूर्व भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक का मानना ​​है कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक मजबूत टीम बनी हुई है जिसका कारण टीम की गहराई, आक्रामक तरीका और घरेलू परिस्थितियों में मजबूत रिकॉर्ड है। इस बड़े टूर्नामेंट के शुरू होने में एक महीने से भी कम समय बचा है, कार्तिक ने नासिर हुसैन और इयान बिशप के साथ मिलकर आने वाले मल्टी-नेशनल टूर्नामेंट में टीम इंडिया की संभावनाओं पर अपनी राय शेयर की, जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है।

कार्तिक ने जियोस्टार से कहा, 'दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में भारत को हराना बहुत मुश्किल टीम है, लेकिन जब बात अपने घर की आती है, तो वे सच में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट में गहराई के बारे में हर कोई जानता है, जो देखना बहुत दिलचस्प है क्योंकि वे लगभग दो टीमें बना सकते हैं और हाल की सफलताओं को देखते हुए काफी आराम से मुकाबला कर सकते हैं। यह एक काफी नई टीम है जिसके साथ वे अब आ रहे हैं। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी नहीं हैं। उनके पास सूर्यकुमार यादव के रूप में एक नया कप्तान है और एक बहुत युवा टीम है, और उन्होंने कुछ शानदार, बहुत आक्रामक क्रिकेट खेला है।'

पूर्व वेस्टइंडीज क्रिकेटर इयान बिशप ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि इतिहास हमेशा निर्णायक नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच भारत की तैयारी उन्हें डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर एक बढ़त देती है। बिशप ने कहा, 'इतिहास का कुछ असर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ है। कई चेतावनी वाली कहानियां हैं। वेस्टइंडीज 2016 में चैंपियन था, लेकिन जब 2021 में टूर्नामेंट फिर से खेला गया, तो वे बहुत आगे नहीं जा पाए। महिलाओं की तरफ से न्यूजीलैंड कई गेम हारने के बाद आया और फिर 2024 में वर्ल्ड कप जीत गया।' उन्होंने आगे कहा, 'भारत के डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बीच कैसे तैयारी की है और मुझे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छी तैयारी की है। इसलिए उनका इतिहास एक सकारात्मक होगा।'

बिशप ने फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका में टूर्नामेंट के दौरान टीमों को ओस के रूप में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, इस पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, 'साल के उस समय भारत में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ओस है, जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मुझे वानखेड़े स्टेडियम में 2016 का सेमी-फाइनल याद है। भारत ने 190 से ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन ओस की वजह से फील्डिंग करना मुश्किल हो गया था, और वेस्टइंडीज ने लक्ष्य का पीछा कर लिया था। उस मैच में ओस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और यह उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में एक बड़ा फ़ैक्टर बना हुआ है।'

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने टी20 क्रिकेट के विकास और इस फॉर्मेट के दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करने के कारणों के बारे में बात की। हुसैन ने कहा, 'टीमें व्हाइट-बॉल स्पेशलिस्ट की ओर आकर्षित हुई हैं और वे स्पेशलिस्ट अपनी लोकप्रियता के कारण T20 क्रिकेट की ओर आकर्षित हुए हैं। हालांकि बहुत से लोग अभी भी टेस्ट क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप फैंस से खासकर दुनिया के इस हिस्से में, पूछें कि उनका पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है, तो बहुत से लोग टी20 कहेंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'यही वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप इतना बड़ा टूर्नामेंट है, खासकर जब यह भारत और श्रीलंका में होता है। यह एक शोकेस भी है। सबसे बड़े मंच पर दबाव में प्रदर्शन करें और दुनिया भर की फ्रेंचाइजी देख रही होती हैं। यह एक ऐसा फॉर्मेट है जो उलटफेर और अविस्मरणीय कहानियां पैदा करता है और यही इसे इतना रोमांचक बनाता है।'

टी20 वर्ल्ड कप में डिफ़ेंडिंग चैंपियन भारत को ग्रुप A में पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ रखा गया है।भारत 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ अपने कप अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 12 फरवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया का सामना करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होना है, जिसके बाद टीम अपना आखिरी लीग स्टेज का मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी।