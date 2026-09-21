तोचिगी प्रान्त(जापान): जापान में क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे बिहार मूल के क्रिकेटर अभिषेक आनंद भारत के खिलाफ होने वाले एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं। जापान मंगलवार को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर भारत की मेजबानी करेगा। इस खास मौके पर अभिषेक अपने साथी बिहारियों वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन से विशेष मुलाकात करना चाहते हैं।

'वैभव सूर्यवंशी अभी मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं'

भारत में जन्मे अभिषेक आनंद ने क्रिकेट के जुनून के चलते भारत से जापान का रुख किया। एशियाई खेलों और भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए जापान की टीम में उनका चयन नहीं हुआ है, लेकिन वह टीम के साथ मौजूद रहेंगे।

अभिषेक ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'इस समय सभी के पसंदीदा वैभव सूर्यवंशी हैं। लेकिन भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी भी उतने ही अच्छे हैं।' उन्होंने बिहार से जुड़े अपने साथी खिलाड़ियों से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा, 'बेशक, मैं अपने बिहारी भाइयों ईशान किशन और सूर्यवंशी से मिलना चाहता हूं।'

'हम भारत और सूर्यवंशी को सानो में देखने के लिए उत्साहित हैं'

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर अभिषेक काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि वह भारतीय टीम और सूर्यवंशी को सानो में देखने के साथ-साथ एशियाई खेलों के दौरान निस्शिन में भी देखने के लिए उत्सुक हैं। अभिषेक ने कहा, 'हम भारतीय टीम की मेजबानी करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम इस मैच के लिए भी काफी उत्साहित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और जापान के बीच रिश्ता मजबूत बना रहे, ताकि भविष्य में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें।'

भारत से जापान तक क्रिकेट का सफर

अभिषेक आनंद का जापान पहुंचने का सफर भी क्रिकेट से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्सेंचर जापान से प्लेसमेंट का ऑफर मिला था। इसके बाद उन्होंने भारत छोड़कर जापान जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने अनुभव को याद करते हुए कहा, 'जापान का सफर काफी अविश्वसनीय रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जापान की टीम के लिए खेलूंगा।'

'मैं भारत में रहकर क्रिकेट और नौकरी जारी रखना चाहता था'

अभिषेक ने बताया कि कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान जापानी कंपनियां छात्रों से संपर्क करने आई थीं। उन्होंने उस समय विदेश जाकर नौकरी करने की योजना नहीं बनाई थी।

उन्होंने कहा, 'हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहे थे। जापानी कंपनियां हमारे कॉलेज आई थीं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें विदेश में प्लेसमेंट मिलेगा। मैंने सिर्फ आवेदन किया और इंटरव्यू के बारे में जानने की कोशिश की कि विदेश में इंटरव्यू कैसा होता है। इसके बाद मैंने एक्सेंचर जापान के साथ इंटरव्यू दिया।'

उन्होंने आगे बताया, 'मेरा चयन एक्सेंचर जापान में हो गया। इसके बाद मुझे इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए दो घंटे का समय दिया गया। मैं सोच रहा था कि मेरा विदेश जाने का कोई प्लान नहीं था। मैं भारत में रहना चाहता था और अपनी नौकरी के साथ क्रिकेट के जुनून को भी जारी रखना चाहता था।'

'दो घंटे तक सोचता रहा कि जापान जाऊं या नहीं'

अभिषेक ने बताया कि उन्हें फैसला लेने में काफी सोच-विचार करना पड़ा। उन्होंने कहा, 'उन दो घंटों के दौरान मैंने काफी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए और जापान जाना चाहिए या नहीं।'

इसके बाद उन्होंने जापान में क्रिकेट की संभावनाओं के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'फिर मैंने जापान में क्रिकेट से जुड़ी कुछ जानकारियां तलाशने के बारे में सोचा। सौभाग्य से, उसी साल जापानी टीम ईस्ट एशिया-पैसिफिक वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए क्वालीफाई हुई थी।'

'मुझे लगा कि जापान में क्रिकेट के लिए उम्मीद है'

जापान में क्रिकेट की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद अभिषेक का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि जापान में भी क्रिकेट के लिए उम्मीद है। इन खबरों को देखने के बाद मैंने सोचा कि मुझे जापान जाकर वहां मौजूद अवसर को तलाशना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'दो घंटे तक रिसर्च करने के बाद मैंने ऑफर स्वीकार कर लिया और जापान आ गया।'

टोक्यो फाल्कन क्रिकेट क्लब से शुरू हुआ सफर

जापान पहुंचने के बाद अभिषेक आनंद ने टोक्यो फाल्कन क्रिकेट क्लब के लिए खेलना शुरू किया। क्लब के लिए शुरुआती तीन वर्षों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें जापान की राष्ट्रीय टीम से बुलावा मिला और वह देश के लिए खेलने में सफल रहे।

भारत से जापान तक का यह सफर अब अभिषेक के लिए एक खास मुकाम पर पहुंच गया है, क्योंकि वह भारतीय टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले के दौरान अपने बिहार के साथियों वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।