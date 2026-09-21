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तोचिगी: भारत और जापान के बीच मंगलवार, 22 सितंबर को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, तोचिगी प्रीफेक्चर में ऐतिहासिक एकमात्र T20I मुकाबला खेला जाएगा। यह सीनियर पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होगी। एशियन गेम्स 2026 से पहले होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए मल्टी-स्पोर्ट इवेंट की तैयारी के लिहाज से भी अहम है।

पहली बार आमने-सामने होंगे भारत और जापान

भारत और जापान के पुरुष सीनियर क्रिकेट टीमों के बीच यह पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। मैच का आयोजन सुजुकी कप के तहत किया जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि जापान की कमान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग के हाथों में होगी।

भारत-जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल

यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से ही खास नहीं है। यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोहों का भी हिस्सा है। मुकाबला ‘स्पोर्ट 75’ पहल की शुरुआत भी करेगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच खेल सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना है।

एशियन गेम्स 2026 से पहले अहम तैयारी

भारत और जापान दोनों की नजरें एशियन गेम्स 2026 पर भी हैं। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों को बहु-खेल आयोजन से पहले अपनी तैयारियों को परखने का मौका देगा। जापान के लिए भारत जैसी मजबूत क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलना घरेलू स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण अवसर है।

IND vs JPN T20I कब और कहां खेला जाएगा?

22 सितंबर 2026, मंगलवार; सुबह 9:30 बजे IST
जापान में समय: दोपहर 1:00 बजे
स्थान: सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, तोचिगी, जापान
लाइव टेलीकास्ट: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क
लाइव स्ट्रीमिंग: FanCode ऐप और वेबसाइट

भारत की पूरी टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विपराज निगम।

जापान की टीम

केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंज, बेंजामिन इटो-डेविस, एलेस्टर कडोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुडा-नेर्न, वातारू मियाउची (विकेटकीपर), रियो सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेटकीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेकलन सुजुकी-मैककॉम्ब, त्सुयोशी ताकादा, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लचलान यामामोटो-लेक।

भारत-जापान के लिए क्यों खास है यह मुकाबला?

यह मुकाबला दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भारत के लिए यह जापान के खिलाफ पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय T20I होगा, जबकि जापान को दुनिया की प्रमुख क्रिकेट टीमों में से एक भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा।

‘स्पोर्ट 75’ पहल से जुड़ा है मुकाबला

BCCI के अनुसार, यह मुकाबला ‘स्पोर्ट 75’ पहल का पहला कदम है। यह पहल भारत और जापान के बीच खेल के माध्यम से सहयोग और आपसी आदान-प्रदान को मजबूत करने की दिशा में शुरू की गई है। यह पहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच हुए समझौते से सामने आई थी।

जापान में क्रिकेट को बढ़ावा देने का मौका

जापान के लिए भारत के खिलाफ यह मुकाबला घरेलू क्रिकेट को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होना है और उससे पहले यह मुकाबला जापान को अपनी तैयारियों को परखने का अवसर देगा।