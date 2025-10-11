नई दिल्ली : भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज को सात विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 5वें दिन के पहले सत्र में ही हासिल कर लिया।

इस जीत में कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल का अहम योगदान रहा। कुलदीप ने मैच में कुल 8 विकेट झटके, जबकि जायसवाल ने शानदार शतक जमाया। पहले टेस्ट की तरह दिल्ली में भी भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान टीम पर दबाव बनाए रखा।

पहली पारी में भारत ने 518/5 पर पारी घोषित कर 270 रनों की बढ़त ली और वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने जॉन कैम्पबेल (115) और शाई होप (103) की बदौलत 390 रन बनाए, लेकिन कुल स्कोर भारत को चुनौती देने के लिए काफी नहीं था।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जायसवाल (8) का विकेट जल्दी खोया, लेकिन केएल राहुल (नाबाद) और साई सुदर्शन (39) ने टीम को स्थिरता दी और आसानी से जीत दिलाई।

इस जीत के साथ टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप कर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली।

भारत की पहली पारी: जायसवाल और शुभमन का कमाल

पहले दिन भारत के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल (175) और केएल राहुल (36) ने ठोस शुरुआत दी। इसके बाद साई सुदर्शन (87) ने जायसवाल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की।

जायसवाल का शतक 145 गेंदों में आया, जबकि शुभमन गिल ने 196 गेंदों पर नाबाद 129 रन की पारी खेलते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

नीतीश रेड्डी (43) और ध्रुव जुरेल (44) ने भी तेज पारी खेली। भारत ने 134.2 ओवर में 518 रन बनाकर पारी घोषित की।

वेस्टइंडीज की पारी: फिरकी में फंसे बल्लेबाज

जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत निराशाजनक रही। ओपनर जॉन कैम्पबेल (10) जल्दी आउट हुए। तेजनारायण चंद्रपॉल (34) और एलिक अथानाज (41) ने थोड़ी देर प्रतिरोध किया, लेकिन जडेजा ने दोनों को चलता किया।

कप्तान रोस्टन चेज़ बिना खाता खोले आउट हुए। दिन के अंत में शाई होप (31)* और टेविन इमलाच (14)* नाबाद रहे।

भारत की नजर 10वीं सीरीज जीत पर

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली 9 टेस्ट सीरीज में एक भी हार नहीं झेली है। 2002 के बाद से कैरेबियाई टीम भारत के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। दिल्ली के इस मैदान पर जडेजा का प्रदर्शन एक बार फिर चर्चा में है — याद दिला दें, 2023 में इसी पिच पर उन्होंने एक पारी में 7 विकेट (7/42) और पूरे मैच में 10 विकेट झटके थे।