विजाग: तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से धूल चटाकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जमाया, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आधे शतक ठोककर लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया। लेकिन मैच के बाद स्टैंड-इन कप्तान KL राहुल ने कहा कि जीत का असली मोड़ दो गेंदबाज़ों ने बदल दिया—प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव।

कुलदीप–प्रसिद्ध की ताबड़तोड़ गेंदबाज़ी

पोस्ट-मैच प्रेज़ेंटेशन में KL राहुल ने साफ कहा कि मैच असली रूप से वहीं पलटा, जब मध्यम और अंतिम ओवर्स में प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका की रफ्तार रोक दी। दोनों ने मिलकर 8 विकेट झटके और मेहमान टीम को सेट होने ही नहीं दिया।

राहुल बोले, “साउथ अफ्रीका जैसी टीम अगर चल पड़ी, तो स्कोर 380–400 तक जा सकता था। लेकिन प्रसिद्ध की वापसी वाली स्पेल और एक ओवर में कुलदीप के दो विकेटों ने पूरा गेम हमारी ओर मोड़ दिया।”

क्विंटन डिकॉक का विकेट टर्निंग पॉइंट

दक्षिण अफ्रीका के स्टार ओपनर क्विंटन डिकॉक ने शतकीय पारी खेलकर भारत को दबाव में जरूर डाला था। लेकिन राहुल ने माना कि उनका विकेट मैच की दिशा तय करने वाला पल था।

राहुल ने कहा, “वनडे में मोमेंटम रोकने का एक ही तरीका है—विकेट लेना। डिकॉक का विकेट बेहद बड़ा था। वह 100 पार कर चुके थे और सेट दिख रहे थे। जब प्रसिद्ध ने उन्हें आउट किया, तभी हमारे लिए दरवाज़ा खुला।”

टीम की जुझारू सोच की तारीफ

राहुल ने यह भी बताया कि पूरी सीरीज में टीम इंडिया ने दबाव को शानदार तरीके से संभाला। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ हर मैच में आक्रामक रवैया लेकर उतरे, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों ने संयम नहीं खोया और प्लान पर टिके रहे।

राहुल बोले, “तीनों मैचों में उन्होंने हमें बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन हमारे गेंदबाज़ों ने कमाल का धैर्य दिखाया। एक मैच हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन प्रोसेस पर भरोसा रखा।”